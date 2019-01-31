競鋒推三款自製遊戲秀研發實力　新作《酉閃町》3/26上架

記者樓菀玲／台北報導

兩款由JFI Games 競鋒國際自製研發，以西門町為背景的單機動漫風格動作遊戲《酉閃町 Dusk Diver》和多人線上連線射擊遊戲《CODE2040》，在電玩展期間有多名實況主親臨現場與玩家同樂，HIGH翻世貿一館 B 區展示區。

官方特別感謝台灣玩家的熱情支持，活動期間收到來自各方面的鼓勵和遊戲反饋，開發團隊會繼續最佳化遊戲，於遊戲上市時提供玩家最好的遊戲體驗。

本次展期舞台活動以《聖域對決》揮軍揭開序幕，除了豐富多元的對戰與 AR 擴增實境展示外，1月26日當天官方特別邀請 「聖域對決2018百萬公開賽」亞軍實況主大天神親臨現場挑戰製作人為全服玩家謀福利，展前大天神曾向製作人立下戰帖，只要當天打敗製作人一場，就可以為全服玩家謀得 200 金獎勵，當天在經過三場激烈廝殺後，大天神雖只獲得一場的勝利，但製作人為感謝玩家的支持，仍發放全服 500 金之加碼獎勵。

《酉閃町 Dusk Dvier》緊接在後，除了製作人於現場與實況主一同輕鬆向現場玩家展示連段打擊快感實機遊戲外，本次特別力邀為遊戲錄製主題曲和結尾曲的兩個在地樂團至現場公開音樂，現場彷彿小型演唱會般，氣氛HIGH到最高點！

目前遊戲已開發完成並進行最後最佳化，同時也收集電玩展參與試玩玩家的建議進行相關調整，《酉閃町 Dusk Dvier》預計於2019年3月26日於Steam平台上市。

《CODE2040》於2018年釋出兩部遊戲影片後，社群玩家皆非常好奇此款遊戲的類型與實際遊戲內容為何? 官方終於於2019 台北國際電玩展期間正式公開遊戲機制與設計背景。四天展期，實況主也特別至攤位親自體驗並實況遊戲內容給現場玩家朋友，遊玩過程中多次帶出精彩的交戰畫面和緊張對峙氣氛，也看得出台灣具有設計高品質線上連線射擊對戰遊戲的能力。

製作人更表示，製作團隊要做的並不只是單純的類吃雞遊戲，除了在遊戲中加入特殊效果的特殊武器SOMA球，可增加玩法上的變化度與深度，更加入含有台灣特色的場景及神祕的驚悚要素，向全世界推廣在地特色，官方表本作品預計第三季開放封測。

官方表示，2019 對於JFI Games 競鋒國際是具有挑戰的一個年度，很開心於2019 台北國際電玩展首度公開展示兩款自製研發遊戲《酉閃町Dusk Diver》和《CODE2040》給台灣玩家體驗，也感謝台灣玩家的支持與反饋。