《石器》動畫《尋找傳說中的寵物》有中配　每集彩蛋藏虛寶

記者樓菀玲／台北報導

網石遊戲於今日宣布，以知名IP「石器時代」為主題的動畫《石器時代：尋找傳說中的寵物》，目前正以全新中文配音影片連載中，邀請喜歡《石器時代M》的玩家來看寵物賣萌。為慶祝影片中文配音推出，官方也在每集影片中藏有《石器時代M》虛寶序號，歡迎玩家一起來看動畫領虛寶。

《石器時代：尋找傳說中的寵物》故事從訓練師「烏迪」與寵物「摩卡」的相遇展開序幕，他們一起踏上冒險之路，在旅途中擊退壞人、結交新朋友，還有在尼斯大陸上捕捉各種不同的寵物。

在動畫中，可以一窺寵物們在《石器時代M》所不為人知的一面，如「烏迪」意外發現「摩卡」噴火技能的秘密，「奇寶」、「格爾頓」如何與「烏迪」、「摩卡」相遇，也有更多寵物在旅程中的逗趣故事，如「摩卡」出糗超爆笑片段。喜歡《石器時代M》的玩家，每個週末歡迎鎖定頻道，看主角與寵物們的冒險故事。

官方表示，為慶祝全新中文配音《石器時代：尋找傳說中的寵物》上架，每集動畫中，都藏有《石器時代M》虛寶序號，玩家從即日起至12月31日前，都能憑影片中序號兌換虛寶，可獲得綁定鑽、藏寶圖、技能罐頭等多項好禮。

此外，即日起官方Facebook粉絲團也舉辦「訂閱頻道送虛寶」，玩家只要訂閱官方Youtube頻道，並在Facebook留言截圖畫面、標記好友，將可獲虛寶獎勵，官方也將從留言粉絲中加碼抽獎送額外虛寶。

《石器時代：尋找傳說中的寵物》為網石公司與韓國動畫製作商iconix合作推出系列影片，共有52集，每週六日晚間6點固定在官方YouTube頻道更新，預計將播放至6月30日止。