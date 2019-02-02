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首度跨足電玩《鬥陣特攻》樂高台灣開賣陪玩家過年

記者周之鼎／台北報導

農曆新年即將到來，玩具品牌樂高提供年節期間最佳親子共玩拼砌體驗，台灣樂高也於活動現場搶先首賣2月上市的鬥陣特攻系列，供樂高及遊戲玩家收藏。此外，即將於情人節上映的《樂高玩電影2》系列盒組也陸續登場，全系列19組盒組同時滿足2到99歲的玩家，末日風的「阿波卡天啟堡」巨型盒組將在2月1日正式上市，與消費者一同用樂高歡度新年。

樂高首度跨足電玩界，推出暴雪娛樂代表作品《鬥陣特攻》系列盒組，樂高鬥陣特攻全系列產品將於2月1日起在各大百貨TOY WORLD樂高專櫃及TOYeGO各店點正式登場，全系列共6組盒組，一次蒐集豪華樂高人偶角色陣容，包含閃光、奪命女、D.Va、萊茵哈特、半藏、源氏、溫斯頓等角色，以經典配色呈現角色與機兵細節，更重現遊戲當中的護送任務場景，供樂高與遊戲玩家收藏。

2014年備受好評的全球賣座片《樂高玩電影》，製作團隊時隔5年推出的續集《樂高玩電影2》即將在農曆年後2月14日正式上映，樂高針對場景與人物推出電影全系列盒組共19組，自去年12月起陸續登場。其中備受矚目的巨型盒組「Welcome to Apocalypseburg」將於2月1日登場，以3,178顆樂高零件精細打造在電影預告中出現的末日風自由女神像，整體以灰色、褐色以及綠色呈現阿波卡天啟堡遭受入侵後的破壞氛圍，拼砌完成的場景高度達52公分，在阿波卡天啟堡內還設有咖啡廳、軍械庫、理髮店和SPA等豐富空間，完整呈現出電影細節；此外，同日登場的還有電影限量版樂高人偶共20組，包括電影主角及多款服裝及配件，包括艾密特的耳機假髮、露西的帽T 及企業總裁的高爾夫球桿等，提供新年期間全家一同參與的拼砌體驗。


 

關鍵字：樂高鬥陣特攻樂高玩電影

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