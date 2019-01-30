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《Free Fire》國際賽台灣選拔開跑　世界冠軍4/7決戰曼谷

《Free Fire》國際賽台灣選拔開跑　世界冠軍4/7決戰曼谷（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下熱門吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》首場國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP」即將展開，這場總獎金超過300萬的賽事，將遴選來自台灣區、泰國區、越南區、印尼區、巴西區、美洲區、歐洲區等九大地區的12組高手隊伍，並於4/7於泰國曼谷決一死戰。

台灣區選拔賽即日起展開報名，以隊長為主和四名隊員組成團隊，報名成功的隊伍將經過四階段嚴格選拔，必須先通過2019/2/13(三)~ 2019/2/18(一)期間展開的線上海選賽，和2019/2/23(六)起舉辦的線上資格賽，再通過2019/3/10(日)舉辦的線下決賽，並在總決賽取得冠軍後才能成為代表台灣區的隊伍，前往泰國爭取世界冠軍榮耀。

＊賽事流程

線上海選賽： 報名成功的隊伍，將於2019/2/13(三)～2019/2/18(一)期間，進行線上海選賽，前72名隊伍將獲得晉級線上資格賽的資格。

線上資格賽： 線上海選賽晉級的前72名隊伍，將於2019/2/23(六)～2019/2/24(日)期間，分成6組別進行線上開房賽，每組別前4名將獲得晉級線下選拔賽決賽的資格。

選拔賽決賽： 線上資格賽晉級的前24名隊伍，將於2019/3/10(日)分成2組別在台北進行線下決賽，採3回合積分制，每組別的前6名隊伍將獲得晉級線下總決賽的資格。

選拔賽總決賽： 線下決賽晉級的前12名隊伍，在同日將繼續進行總決賽，採5回合積分制，冠軍隊伍將獲得晉級「FREE FIRE WORLD CUP」的資格。

《Free Fire》國際賽台灣選拔開跑　世界冠軍4/7決戰曼谷（圖／Garena提供）

史詩級的菁英陣容是來自全世界九大地區的高手隊伍，包括：台灣、泰國、印尼、巴西、越南、美洲區、歐洲區、東南亞區等脫穎而出的12組隊伍，於2019/4/7（日）在泰國曼谷一較高下，並祭出總獎金超過台幣300萬的高額獎金。12支隊伍將進行7回合比賽，總積分最高的隊伍將獲得世界冠軍的殊榮，當天活動將配合直播和各種活動，精彩可期。

關鍵字：手機遊戲GarenaFreeFire

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