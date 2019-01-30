超衰被高爾夫球砸中 結果她獲得PS4大禮包

記者周之鼎／台北報導

被高爾夫球砸中絕對不是什麼開心事，但還是得看把球揮出去的是哪位。海外一位網友shakasandchakras 在 PGA 夏威夷索尼公開賽事工作時，被一顆橫空出現的高爾夫球砸中頭，不過揮杆的兇手是一位Sony員工，結果她也獲得了Sony PS4的超級大禮包作為賠償。

▲shakasandchakras在Reddit 貼出受傷照片。

shakasandchakras 在歐美最大論壇 Reddit上 PO出自己無碼的受傷的照片，可以看到右前額被高爾夫球打的皮開肉綻，而且距離眼睛也只有幾公分的的距離，可以說相當危險。事後調查揮杆的是一位來自Sony的員工，而這位Sony員工在兩天前也把慰問禮物送去，結果 shakasandchakras 一打開居然是一台PS4 PRO、DualShock 4 無線控制器、PS4無線耳罩耳機、一頂帽子以及一大堆的當紅遊戲的大禮包，當然也有誠心的慰問卡片。

這些遊戲片包含了 《漫威蜘蛛人》、 《地平線 期待黎明》、 《底特律：變人》、《戰神》、《模擬城市》、《秘境探險：失落的遺產》、《FIFA 19》、 《舞力全開 2019》、《Sega Genesis Classics》、《我們歌唱》等知名遊戲，另外還附上了藍光電影《尖叫旅社3：怪獸假期》與《比得兔》。總價值粗估約落在4～5萬台幣之間。

雖然被高爾夫球打中不是什麼好事，但這麼好的慰問禮物反而引起了Reddit網友的羨慕，不少網友反而想問「下次Sony員工會在哪打球？」