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艾肯攜手兒福聯盟募G點做愛心　捐500萬助弱勢學童就學

艾肯攜手兒福聯盟募G點做愛心　捐500萬助弱勢學童就學（圖／艾肯娛樂提供）

記者樓菀玲／台北報導

艾肯娛樂旗以遊戲代理商在遊戲產業發跡，不僅在遊戲業界上聲名大噪，旗下代理遊戲在市場上造成廣大迴響，另一方面，艾肯娛樂的熊玉平 董事長一直期盼能以企業的力量回饋給社會，至今也展開多項公益活動的合作，為此社會盡上一份心力，並盼能將艾肯娛樂正向的企業理念與品牌精神「Yes, i Can！Yes, you can！Yes, we can！」推廣給社會大眾。

2018年艾肯娛樂與兒童福利聯盟文教基金會攜手合作，藉著「小舵手助學計畫」幫助弱勢家庭的學童。兒童福利聯盟致力於兒童福利工作的推展，秉持為特殊際遇的兒童謀取最佳福利，致力讓每個孩子都能獲得愛、關懷和瞭解。

艾肯娛樂以旗下艾肯會員平台的力量，號召全平台會員玩家們一同參與募集G點點數的愛心活動，G點點數將以10點比1台幣的比例方式，將點數轉贈為弱勢家庭孩子們的就學輔導金，每個人看似微薄的力量聚沙成塔即會成為幫助弱勢家庭孩童改變未來的契機。

艾肯攜手兒福聯盟募G點做愛心　捐500萬助弱勢學童就學（圖／艾肯娛樂提供）

在艾肯娛樂平台會員們的齊心努力之下，艾肯娛樂於2019年1月共捐出高達500萬G點的金額給兒童福利聯盟的「小舵手助學計畫」！盼能藉此幫助弱勢家庭的學童不會因著貧窮的困境被迫放棄求學或追求夢想，「貧窮」不該是孩子成長的絆腳石，資助國家未來的棟樑們能有穩定的就學機會，給予孩子們反轉未來的力量，重新返航人生的新方向，展開展新未來、勇敢追求夢想。

關鍵字：艾肯娛樂

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