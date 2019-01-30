PS不獨佔？網易收購《底特律：變人》開發商部分股權

記者周之鼎／台北報導

曾開發《暴雨殺機》（Heavy Rain）、《底特律：變人》（Detroit: Become Human）等知名互動式冒險遊戲的開發商 QuanticDream 今日正式公開將與中國電子遊戲發行商網易（Netease）結盟。據聞，QuanticDream未來還是採獨立運作。

兩家公司沒有透露這次投資的規模，但Quantic Dream的聯合首席執行官Guillaume de Fondaumiere表示「將為我們的工作室開闢新的機會。」網易遊戲副總裁王怡（Ethan Wang）表示「我們非常注重內部開發，我們在不斷尋找能夠在下一代遊戲的開發和創造中能補充我們的合作夥伴。」Quantic Dream也上傳了一段由《底特律：變人》中的仿生人Chloe的介紹影片。

Quantic Dream的創意總監David Cage表示：「未來幾年，遊戲行業將迎來重大變革，隨著新的硬體出現，新的商業模式將被探索，新的遊玩方式將被創造。我們希望Quantic Dream在這個激動人心的未來能發揮關鍵作用，成為網易的戰略合作夥伴將使我們能夠擴展我們的創造性願景，並使公司發揮最大潛力。」

依據外媒報導，目前可見最大的改變將是過去Quantic Dream的作品多為PS獨佔，而未來將會朝向跨平台發展。