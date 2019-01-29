《IDOLiSH7-偶像星願-》繁中版見面會落幕 萬能事務員聲優登台

記者樓菀玲／台北報導

《IDOLiSH7-偶像星願-》繁中版已於1月19日至1月23日台北動漫節魅力展出，1月20日(日)下午舉行特別見面會，首場嘉賓邀請人氣聲優、遊戲製作人蒞臨動漫節，登台與繁中版經紀人共度充滿歡笑、驚喜、感動的午後時光；為紀念首次海外展出與見面會精彩落幕，遊戲內特別全服發送象徵偶像星願的17顆星石，官方同時預告第四部劇情也將在近期展開，敬請期待。



《IDOLiSH7-偶像星願-》in動漫節，一到展區，就可以看見小鳥遊社長與萬能事務員─大神萬理 在入口處歡迎各位經紀人的到來！戴上經紀人識別證，即可引領進入事務所內，開啟經紀人的一天。

聲優興津和幸先生登台前，先在後台以萬能事務員 ─ 大神萬理的聲音與台下、觀看網路直播的所有經紀人打招呼，這個的舉動讓全場經紀人興奮尖叫，並在熱烈掌聲歡迎下，興津和幸先生拎著最喜愛的台灣珍珠奶茶，開心上台與經紀人們打招呼。

令人感到驚喜的是，輪到興津和幸先生與經紀人一起進行LIVE Challenge時，曲目恰巧抽到Re:vale的【未完成的我們】，興津和幸先生開心的驚呼、並感到非常欣喜，立刻透露稍早登台前，還在與下岡製作人討論不知道會不會剛好抽到這首具有特別意義的歌曲，沒想到命運竟然讓他們真的抽中了，與經紀人合力完成目標過程中，興津和幸先生更是一度忍不住跟著音樂小小地哼唱，立刻令全場經紀人歡聲大動。

在活動進入尾聲的同時，為了慶祝海外首次展出，興津和幸先生為繁中版經紀人帶來一個驚喜橋段，現場配音演出！更有經紀人當場激動落淚，舞臺下瀰漫著感動的氛圍。