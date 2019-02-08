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特攝迷注意！假面騎士20作品變身腰帶特別展明日開展

記者周之鼎／台北報導

日本特攝劇《假面騎士》堪稱台灣六、七年級生最經典的童年回憶之一，而假面騎士最具標誌性的配件「變身腰帶」至今仍是風靡全台！2019年台灣萬代南夢宮特別將《假面騎士》專為成年人打造的變身腰帶「CSM系列」帶來台灣，喚醒粉絲們心中對假面騎士深埋已久的悸動。展示活動將自2月9日(六)起於台北地下街第五廣場登場。

為紀念平成假面騎士20作品，2018年10月29日至11月4日在日本新宿車站公開展出了20位平成假面騎士變身腰帶，引發日本假面騎士迷們熱烈迴響。自2019年起，「平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展」亞洲之旅將正式啟動，海外第一站即將於2019年2月9日(六)至17日(日)在台灣台北地下街真實還原新宿展出盛況，原景重現歷代20款平成假面騎士形象與變身腰帶，完美演繹假面騎士「變身！」。

台北地下街「平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展」現場不僅將展出20條平成假面騎士系列的變身腰帶，更將展出5條「專為成年人打造的假面騎士變身腰帶」！在萬代官方網路商店PREMIUM BANDAI最新販售的《假面騎士劍》CSM BLAYBUCKLE & ROUSEABSORBER & BLAYROUZER將於展期首次在台亮相，讓台灣假面騎士迷先睹為快。展覽現場也仿照新宿車站重現20位平成假面騎士的腳印踏板，讓粉絲們透過將自己的腳放在假面騎士腳印的相對位置，真切感受歷代平成假面騎士的英雄足跡。

平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展期間，將特別在2月16日(六)下午4點邀請到「台灣-假面騎士部 萊姆」及「ABuLaE阿布雷」親臨現場，展開一場假面騎士達人級Talk Show，揭密假面騎士的神秘魅力。兩組達人不僅將分享CSM系列變身腰帶獨一無二的魅力，暢談假面騎士經典系列作品，還有豐富的限量假面騎士好禮大放送！凡於2月16日(六)當天帶任一款CSM或DX假面騎士變身腰帶親臨活動現場，經工作人員確認後，即可免費獲得20位平成假面騎士卡貼乙套。

活動期間的4天週末假日（2/9(六)、2/10(日)、2/16(六)、2/17(日)）只要在現場上Facebook打卡並完成指定步驟，經工作人員確認後，即可免費獲得平成假面騎士卡貼乙組（每組有2張卡貼）。至現場觀展後填寫問卷也可以免費兌換卡貼乙組。

※「平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展」活動資訊

展期：2019年2月9日(六)～2月16日(六) 13:00-20:00
2019年2月17日(日) 13:00-18:00
地點：台北地下街第五廣場 (台北市中正區市民大道一段100號)
 

關鍵字：假面騎士變身腰帶展覽

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