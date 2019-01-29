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遭玩家慘電！《失落的龍絆》製作人來台公開新活動

記者周之鼎／台北報導

由Cygames與任天堂共同開發的手機遊戲《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》大規模的參加本屆台北電玩展，今日邀請到 Cygames遊戲開發總監松浦弘樹以及「主角」配音的内山昂輝先生及「西莉絲」配音的朝井彩加小姐兩位日本人氣聲優一同登台。

内山昂輝曾於去年漫博來台，這次再度來台表示十分開心，而首次來台的朝井彩加則表示相當期待台灣的美食，兩人已經在登台前享用珍珠奶茶，不過珍珠太好吃了所以沒想到吃完珍珠還有很多茶沒喝。

松浦弘樹首先帶來了新活動的情報（現已於官網於遊戲中公開），新活動「舞風萬里暖春復來」預計將於1月31日下午2時起舉辦，卡池的新角色為來自東方的陶國，武者修行中的少女「燐由」，是風屬性持斧的角色。而新的龍族則是熊貓造型的「龍龍」，以及兩個新的護符「戰旗少女」與「功夫之道」，從新角色和新活動的美術圖可以看出顯然是為了配合亞洲的農曆新年而來，松浦弘樹特別表示雖然龍龍看起來是熊貓，但對於設計團隊來說，龍族的特色就是一定有角和尾巴，這一點玩家可以多多觀察其他在遊戲中的龍族。

松浦弘樹隨後挑戰兩名玩家，雖然關卡只是「龍族的試煉 中級」，但限定要用被剋屬性來迎戰，不過沒想到兩名上場的玩家都展現強大的實力，速度都比製作人快一倍以上讓製作人直接按下放棄，遭到玩家慘電的松浦弘樹直呼「台灣玩家真的太厲害了。」連在旁觀看的兩位聲優也相當傻眼，内山昂輝在活動最後也說這是最令他印象深刻的事。

最後則和50名VIP玩家共同玩問答遊戲，雖然有不少玩家成功答對所有的問題，但最後由一位因為喜愛朝井彩加剛加入遊戲一週的女性玩家獲勝，並上台接受製作人致贈禮物，也獲得與朝井彩加示愛的機會，朝井彩加也大方以中文「我愛你」回應。

關鍵字：失落的龍絆電玩展

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