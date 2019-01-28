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《FGO》玩家達成「全服送石」挑戰　展期活動回顧全記錄

手機遊戲,樂聚多,FGO,台北電玩展（圖／樂聚多提供）

記者樓菀玲／台北報導

日本人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版在世貿一館參展的「2019激戰TGS！」於今日正式落幕，以「天魔御伽草子 鬼島」為主題的展區設計，搭配豐富的展區活動、多款限量週邊及精彩的舞台活動，與《FGO》繁中版的御主們共創一個深刻回憶。

前往「寶具還原區」互動的御主們，可以看到寶具「羅生門大怨起」實體化的鬼之腕、鬼頭，搭配大型LED鬼火動畫，獲得如身臨其境般的體驗；同時，人氣從者茨木童子帶著專屬武器「骨刀（無銘）」，也在指定時間現身與御主們合影留念，留下紀念性的畫面。

手機遊戲,樂聚多,FGO,台北電玩展（圖／樂聚多提供）

另一側，吸引御主大排長龍挑戰的「鬼島問答區」，在御主們的齊心協力之下，順利完成《FGO》大哉問考驗，提前揭開了隱藏在後的「月之療養溫泉」活動概念禮裝，也成功贏得十顆聖晶石的全服獎勵。

舞台活動由「茨木童子」、「宮本武藏」及「清姬」等六位人氣從者揭開序幕，緊接登場的還有重量級嘉賓「咕噠子與他的夥伴們」，逗趣的互動吸引大批御主駐足拍照。

邀請御主上台參加的「風越丸討伐戰」及「英靈猜測賽」，精彩的對決過程讓台下御主看得緊張萬分；深受御主喜愛的「聖晶石抽卡賽」更是場場爆滿，當主持人喊出經典台詞：「抽卡賽！誰想參加？」，在台下等待已久的御主們瞬間陷入瘋狂，當舞台上抽出五星角色或活動概念禮裝，現場御主更是立刻熱烈歡呼，也讓氣氛沸騰到最高點。

手機遊戲,樂聚多,FGO,台北電玩展（圖／樂聚多提供）

本次展會，《FGO》繁中版規劃豐富的趣味挑戰與祭出「殘存詩篇紙袋」、「人氣從者造型卡貼」及「FGO 2019英靈召喚桌曆」等多款2019台北電玩展限定週邊，參與場內活動的每位御主，都心滿意足的抱著戰利品離開，也為本次的「2019激戰TGS！」畫下完美句點。

手機遊戲,樂聚多,FGO,台北電玩展（圖／樂聚多提供）

關鍵字：手機遊戲樂聚多FGO台北電玩展

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