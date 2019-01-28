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參展突破30萬人次 2020台北電玩展預告移師南港展覽館

▲2019台北電玩展依然人擠人。（圖／記者林敬旻攝）

記者周之鼎／台北報導

2019台北國際電玩展於今日落幕，台北市電腦公會旋即公開明年2020台北國際電玩展將移師南港展覽館，日期為2月6日至2月9日，約為寒假尾聲近元宵節。

本次亞太高峰會的一大重點在於硬體廠商如AORUS、NVIDIA、ROG，除了在B2C展區參展外，也在亞太遊戲高峰會上展示自己的品牌力，而本次的INDIE SALON，此外商務區的獨立遊戲展出也從去年的175家增長到185家，除了台灣為最多數量外，另一個人最多的部分就是東亞地區，依序是日本、韓國、中國、香港、新加坡，而本次在商務買主方面，最多的則是來自於日本。

至於一般玩家最注意的B2C展區，共有24國，426家，共使用2144個攤位，台北市電腦公會粗估4日共計超過30萬人次進場，而今年採用了分區分流的攤位規劃，因此比起去年來說，今年的電玩展沒有一度停止入場，也沒有完全不會動的狀況，算是有很大的改善，不過顯然明年還可以把這部分做的更好，因此台北市電腦公會也正式宣佈，明年的台北電玩展將移師到南港展覽館，2/6~2/7為商務日，2/6~2/9為玩家日。

台北市電腦公會表示，本次電玩展事實上共需要2,500餘個攤位，但實際上整個世貿一館只有2,100餘個攤位，因此顯然是不夠用的，對於南港有超過3,000個攤位，加上場地沒有柱子的限制，相信可以為明年的電玩展有更好的增長空間。除了明年的台北電玩展外，台北市電腦公會也預計將於7月12日至7月14日在台北花博爭豔館舉辦夏日電玩展。

關鍵字：台北電玩展南港展覽館2020

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