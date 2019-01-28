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《軒轅劍柒》展示階段性研發成果 透露墨家、機關術將回歸

記者周之鼎／台北報導

國產經典遊戲《軒轅劍》，自1990以來，已有28年歷史，並發行過12部作品。近年來《軒轅劍》積極推進國際市場，不僅有單機遊戲《軒轅劍外傳穹之扉》登陸Steam、PS4、Xbox推往國際之外，與日本東京電視台合作推出動畫《軒轅劍·蒼之曜》，亦取得相當不錯的收視成績。

日前，英國重量級遊戲網站Fanatical，在《軒轅劍》製作人專訪中曝光了新作《軒轅劍柒》的人物圖，而今(1/28)日《軒轅劍》製作小組進一步釋出更多內容，用一段開發中實機拍攝的影片，向玩家展示新作階段性成果，讓玩家一睹為快。

《軒轅劍柒》使用UE4引擎的支援下，貼圖、模型、動作都採用了新一代製作技術。不僅場景的細緻度、真實度均有大幅提高，人物的動作也更加流暢自然，表情演出細膩豐富。從影片中可感受，人物的材質、動作、表情等方面皆有突破性革新。《軒轅劍》製作團隊DOMO小組表示，新作將會把設計重點放在遊戲表現和體驗上，遊戲的畫面、玩法、故事，相比前代都會有做出很大革新。

而在本次釋出的展示影片中，出場的女孩身著短襖，佩戴獨特機關配件，衣服上有「墨」字紋章。對此DOMO小組也同時透露，「墨家」、「機關術」將再次在新作中露面。

《軒轅劍柒》遊戲背景為中國西漢末年，在本代中登場的，將是墨家一門中最為神秘的一支——「商墨」。「商墨」源自《軒轅劍肆》中的白與老人一脈。白輿曾因私自鑽研機關術，被鉅子桑文錦驅逐出墨家，爾後輾轉與《軒肆》主角水鏡、姬良一行人相遇。在協助完成對抗秦軍後，白與離開眾人並於商山定居，最終形成這個支脈。



 

關鍵字：軒轅劍柒軒轅劍

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