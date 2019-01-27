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《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯

《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯（圖／樂聚多提供）

記者樓菀玲／台北報導　

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版（中文名《命運-冠位指定》，以下簡稱《FGO》繁中版）於今日在2019台北國際電玩展正式登場。本次展區以遊戲內的限時任務「天魔御伽草子 鬼島」風格打造，並舉辦多樣討伐活動，一開展隨即吸引眾多御主入場。

本次展區一大焦點，是結合遊戲內角色設定所展示的「寶具還原區」，還原了人氣從者茨木童子的專屬武器「骨刀（無銘）」，也首次將寶具「羅生門大怨起」的鬼頭及鬼之腕實體化，不僅吸引眾多御主駐足拍照留影，更有許多御主頭戴限量的茨木童子頭飾，體驗化身成為茨木童子的英姿。

《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯（圖／樂聚多提供）

在活動現場的另一側，《FGO》繁中版打造一面齊力問答牆，精選各種類型的機智難題，吸引眾多御主前來挑戰。每位答題的御主都全神貫注思索著，共同努力揭開問答牆背後隱藏的神祕畫面，為繁中版的御主們爭取全服獎勵！

而本次活動也以精彩的從者開場秀，為【2019激戰TGS！天魔御伽草子．鬼島降臨】率先揭開序幕，由「瑪修．基利艾拉特」、「玉藻前」、「李奧納多．達．文西」領軍，與首次亮相的「茨木童子」、「清姬」及「宮本武藏」等六位人氣從者陸續登場，而深受御主喜愛的「咕噠子與他的夥伴們」當然不會缺席，登場後的每一舉止投足，都成為御主們手機與相機鏡頭捕捉的焦點。

《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯（圖／樂聚多提供）

不僅有人氣從者、咕噠子與他的夥伴們的近距離互動，主舞台區也邀請現場御主參與三大主題活動！挑戰最快闖關成功的「風越丸討伐戰」，不只考驗遊戲熟悉度與臨場反應，更是分秒必爭的精彩對決；舞台互動之一的「聖晶石抽卡賽」，當參加挑戰的御主召喚出五星卡瞬間，更是帶起台下御主們的高昂情緒！另一焦點活動「英靈猜測賽」，考驗著御主們對遊戲內從者的熟悉度，當勝利者出現時，全場御主們更是給予讚許的熱烈掌聲。

《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯（圖／樂聚多提供）

只要參與【2019激戰TGS！天魔御伽草子．鬼島降臨】場內活動，無論是「活動報到區」、「單抽挑戰區」及「鬼島討伐區」等區域，就有機會獲得「殘存詩篇紙袋」、「人氣從者造型卡貼」及「FGO 2019英靈召喚桌曆」等多款2019台北電玩展限定週邊。

關鍵字：手機遊戲樂聚多FGO

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