《天堂M》龍鬥士1/28開放創角　官方加碼推全新魔法娃娃

▲ 遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷（左）、、NCSOFT 《天堂M》開發室 Lead Manager 徐元甲（右）。



記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子代理韓國遊戲大廠 NCSOFT 開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》中文版，今日宣布最強近戰新職業「龍鬥士」將於 1 月 28 日晚間 6 點正式開放，並釋出「拉斯塔巴德」副本，讓玩家可以透過跨伺服器競爭，盡情享受全新故事篇章。

此次「龍鬥士」改版直接套用目前韓版最新的優化內容，讓原本已是暴力輸出的龍鬥士，快速成長為攻守技能皆更加霸道無匹的最強近戰職業。而為感謝廣大玩家對《天堂M》的熱烈支持，官方也宣布延長「龍鬥士」預先登錄時間至 1 月 27 日，並加碼搶先於台灣釋出的全新魔法娃娃「淘氣龍」。

為歡慶「龍鬥士」改版，《天堂M》同步於信義區打造全台首座摩天 3D 投影水幕裝置，1 月 25 日起至 1 月 28 日四天，邀請玩家們一同見證「龍鬥士」霸氣降臨樓高三層、寬 32 米的巨型水幕之中。

NCSOFT 《天堂M》開發室 Lead Manager 徐元甲於記者會上豪氣表示：「為滿足玩家對近距離職業的需求，推出全新職業『龍鬥士』，擁有霸氣外型以及可於2格距離內使用的專屬武器『鎖鏈劍』，讓對方暴露弱點，台灣版本更是套用最近韓國更新的所有改善項目，從初期開始就非常強大且能快速成長。」

而遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷則開心表示：「《天堂M》中文版近期所推出的新角色、新改版時間都與韓服的時間愈來愈靠近，主要是希望給玩家更即時、豐富的遊戲內容，這也是我們代理《天堂M》這款遊戲的初衷。」

「鎖鏈劍」除了能在對戰中發動近距離及中距離的「兩格牽制」，同時還能透過「屠宰者」效果快速向敵方連砍 3 下，搭配「開眼」技能讓對方暴露弱點，讓傷害值隨等級提升加劇，是挾帶高物理攻擊性的武器。

因受到暗黑勢力詛咒而全身覆滿龍鱗盔甲的「龍鬥士」，也是唯一擁有四龍之力覺醒技能的特殊職業，可隨不同屬性的敵人任意施放相剋的覺醒技能，霸氣外型以及超 OP 的技能特性，預計將掀起一波轉職潮。

遊戲橘子表示，玩家可於 1 月 28 日維修後搶先登入，設定好專屬龍鬥士的角色名稱，並於 1 月 28 日晚間 6點 正式體驗龍鬥士的暴力美學。

全新副本「拉斯塔巴德」也將於 1 月 28 日至 2 月 13 日登場，提供玩家與不同伺服器玩家一同競爭的刺激樂趣，副本中將有 BOSS「四大軍王」登場，擊敗他們就有機會獲得「海露拜的匕首、蕾雅法杖、史雷佛弩弓、巴蘭卡鋼爪」等傳說級武器。

除此之外，玩家期待已久的「伺服器移民活動」也將於 1 月 28 日限期火熱開放，60 級以上的玩家想換環境展開嶄新冒險，或是轉移伺服器與好友相聚，可把握這次機會提前做足移民準備。

為歡慶新職業「龍鬥士」霸氣降臨，同時回饋台灣玩家的熱情，預先登錄截止時間也從原本的 1 月 25 日延長至 1 月 27 日，再加碼送出台灣優先推出的全新魔法娃娃「淘氣龍」，凡完成預登並同步綁定 beanfun! 即可獲得領取資格。

而自 1 月中便受民眾討論的《天堂M》摩天 3D 水幕秀，也將於 1 月 25 日 18:30 正式啟動，從 1 月 26 日至 1 月 28 日的 17:30 至 21:00 自由開放所有熱愛《天堂M》玩家入場觀賞，邀請大家一同見證「龍鬥士」霸氣降臨樓高三層、寬 32 米的水幕之中。

水幕秀之中將有隱藏版的「16位數虛寶密碼」等著玩家們解密捕捉，完成解密就有機會可獲得限量虛寶獎勵『水幕獎勵箱』，水幕秀也將於 1 月 25 日至 1 月 28 日中午 12:00 至 21:00 發放總計 500 萬元的 beanfun! 零用金，而遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷也透露改版當日將帶來不一樣的《天堂M》。