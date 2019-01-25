ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

狼谷競技台獨家取得《傳說對決》2019 GCS年度電視轉播權

記者周之鼎／台北報導

《Garena傳說對決》2019 GCS職業聯賽（Garena Challenger Series）已熱烈開打，打破過去只能在網路收看的限制，今年狼谷競技台獨家取得電視轉播權，這也是GCS首度在電視LIVE同步播出。

GCS職業聯賽於2017年7月展開，是台灣首個以手機遊戲為主的電子競技職業聯賽，每年進行春、夏兩季，每季則包含例行賽、季後賽和升降賽三個階段。例行賽最終積分前四強隊伍可晉級季後賽，爭取該屆聯賽總冠軍的榮耀與高額的獎金。



今年有FW、SMG、MAD、ONE、HKA、NVM（MS）、TXO等7支實力堅強的戰隊出賽，今年例行賽將採BO5雙循環制，更加考驗選手專注力和角色池深度；新隊伍TXO的表現、SMG的新隊員默契等，也是今年備受電競玩家高度關注的看點。

《Garena傳說對決》2019 GCS春、夏季職業聯賽賽程於1月26日正式開打，本周末賽程包括1月26日12:00，1月27日13:00、16:30、20:00。為因應賽事LIVE同步播出，狼谷競技台本周日節目異動：由SoBaD主持的《挨踢教室》提前至晚間7點播出，由徐乃麟、曾智希、Zoe共同主持的《斗內大善人》，則順延到當日賽事結束後播出。
 

關鍵字：傳說對決狼谷競技台

推薦閱讀

狼谷競技台獨家取得《傳說對決》2019 GCS年度電視轉播權

beanfun電玩展狂送1億元　橘子旗下多款新作開放試玩

《怪物彈珠》3D浮空投影揭電玩展序幕　AKB48馬嘉伶甜美登台

Google Play打造電玩展專區　超過70位YouTuber到場對戰

華碩發表ROG電競筆電、系列週邊　電玩展初登場

NVIDIA首度參加台北電玩展 卡王TITAN RTX首賣

爆量人潮搶《全境封鎖2》試玩！Ubisoft回應玩家關切議題

《航海王 尋秘世界》新場景曝光　製作人解釋「只能用魯夫玩」原因

台北限時約會聖地！超狂「龍鬥士」陸上摩天3D水幕秀亮相

《Jump Force》製作團隊來台 解析角色服裝為何這麼選

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

狼谷競技台取得《傳說對決》電視轉播權

橘子旗下多款新作開放試玩

Google Play打造電玩展專區

《怪物彈珠》3D浮空投影揭序幕

《傳說對決》改版獎勵加倍得金幣

獨／白目男嗆今年「要殺三個人」

1:1閃電霹靂車在三創

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

全台首座！陸上摩天3D水幕秀亮相

NVIDIA首度參加台北電玩展

最新新聞

狼谷競技台取得《傳說對決》電視轉播權

橘子旗下多款新作開放試玩

《怪物彈珠》3D浮空投影揭序幕

Google Play打造電玩展專區

華碩發表ROG電競筆電、系列週邊

NVIDIA首度參加台北電玩展

《全境封鎖2》官方回應玩家關切議題

航海王尋秘世界新場景空島曝光

全台首座！陸上摩天3D水幕秀亮相

《Jump Force》製作團隊來台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366