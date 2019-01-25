狼谷競技台獨家取得《傳說對決》2019 GCS年度電視轉播權

記者周之鼎／台北報導

《Garena傳說對決》2019 GCS職業聯賽（Garena Challenger Series）已熱烈開打，打破過去只能在網路收看的限制，今年狼谷競技台獨家取得電視轉播權，這也是GCS首度在電視LIVE同步播出。

GCS職業聯賽於2017年7月展開，是台灣首個以手機遊戲為主的電子競技職業聯賽，每年進行春、夏兩季，每季則包含例行賽、季後賽和升降賽三個階段。例行賽最終積分前四強隊伍可晉級季後賽，爭取該屆聯賽總冠軍的榮耀與高額的獎金。





今年有FW、SMG、MAD、ONE、HKA、NVM（MS）、TXO等7支實力堅強的戰隊出賽，今年例行賽將採BO5雙循環制，更加考驗選手專注力和角色池深度；新隊伍TXO的表現、SMG的新隊員默契等，也是今年備受電競玩家高度關注的看點。

《Garena傳說對決》2019 GCS春、夏季職業聯賽賽程於1月26日正式開打，本周末賽程包括1月26日12:00，1月27日13:00、16:30、20:00。為因應賽事LIVE同步播出，狼谷競技台本周日節目異動：由SoBaD主持的《挨踢教室》提前至晚間7點播出，由徐乃麟、曾智希、Zoe共同主持的《斗內大善人》，則順延到當日賽事結束後播出。

