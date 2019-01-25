ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日本電競JeSU副會長來台北電玩展談日本電競

記者周之鼎／台北報導

2019 台北國際電玩展昨（1/24）日率先由B2B展區開始，，日本電競聯盟(JeSU) 副會長浜村弘一、日本電腦娛樂供應商協會（CESA）專務理事富山竜男來台參加台北電玩展，並接受台灣媒體專訪，談到現在日本電競市場的現況。

浜村弘一表示，JeSU成立一年來，最有代表性的應該還是雅加達亞運負責組日本隊並拿到金牌，另外從後天開始將在日本舉辦電競國際挑戰賽，此外JeSU主要的工作之一還有審查專業選手與發放執照。

而由於執照制度，JeSU擁有掌握「何為電競項目？」以及「誰是電競選手？」的生殺大權，由於過程並不透明，這一點過去也曾受到不少日本網友質疑。浜村弘一對此則說：「的確沒有說明，我們也知道有些人有疑慮，但一年中我們舉辦了40多場的競賽，發出的獎金也超過了1億5千萬日幣，我們和政府也有共識，過了一年也沒有發生什麼事，而有些指控是無稽之談，所以也不用特別解釋。」

不過在目前JeSU承認的電競遊戲中，有很大一部份仍屬日本國內才玩得起的遊戲，反而許多世界上發展電競已經相當著名的遊戲對於都沒有納入，對此浜村弘一則解釋：「哪是內容會員廠商想要的話可以來要求，海外廠商的確之前並沒有主動來要求，加上去年成立至今還不久，現在已經穩定後，會逐漸會擴展其他遊戲的市場，目前原則上以JESU會員的遊戲為主，但因為有些遊戲日本也會到海外參賽，未來還是會認定一些海外遊戲的項目。像是爐石戰記，皇室戰爭、英雄聯盟、星海爭霸、CSGO等。」同時浜村也表示，目前在日本市場中，像是實況足球、SF5、鐵拳都能和國際接軌，在日本國內則是龍族拼圖和怪物彈珠都滿火熱的。

浜村坦承，日本電競起步很慢，目前還是投資階段，養選手跟辦比賽可能有賺到錢，至於像是周邊和內容都還在砸錢的階段，目前還談不上回收，但以現在來說像是電視、網路轉播電競的節目大約有10個，可以想像未來轉播權也是收益之一，但現階段這些都還很模糊，可能兩年後才知道怎麼獲利，現階段還是做大市場為主。

▲日本電競聯盟(JeSU) 副會長浜村弘一。

富山竜男則表示，目前覺得日本的遊戲市場沒有衰退，像是《魔物獵人：世界》在全世界還是大賣，反而現在有些廠商比較注重全球市場，讓日本遊戲在海外的能見度還比以前高了一些，對於日本的研發人員來說也會更意識到海外市場，這方面是更好的，過去都先往歐美看，現在已經是在想要不要針對亞洲來做些PC的遊戲。

浜村弘一表示，在電競方面，台灣的遊戲玩家狂熱度相當高，相信對研發人員來說是非常大的支持，電競的底子也比較深厚，跟日本比電競的環境也是強項，日本家機做很久，所以企劃這方面比較強，但線上遊戲就比較不太會做，此外，台灣INDIE很多是個好事， 只要台灣玩家能夠繼續支持遊戲，市場就會給予遊戲產業成長空間，讓產業發展空間可以變得非常大。

最後談到關於日本東京奧運看待電競的問題，浜村弘一說：「日本奧會應該沒有官方公開表示不發表，奧會委員都是運動員出身，所以會有人覺得不流汗不動不是運動，但也有人是支持的，目前還是在兩方討論的狀況。」

關鍵字：JeSU日本電競台北電玩展

推薦閱讀

日本電競JeSU副會長來台北電玩展談日本電競

《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》推出達薩亞洛之戰與第 2 賽季

台幣一億等你搬　beanfun!全台三萬據點公開

圖多！台北電玩展開幕搶先直擊　超過300遊戲一次全展出

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉 日本創作抱走三大獎

《死亡愛麗絲》參戰台北電玩展　多項經典元素完整呈現

台北電玩展B2B ZONE商務區國家館規模再擴大

鈊象電子參與電玩展　1/26號邀玩家一起再不瘋狂就等死

聚集20國、185團隊　電玩展獨立遊戲嘉年華來了

台北電玩展正式開幕！商務區與亞太遊戲高峰會打頭陣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔獸世界》全新改版達薩亞洛之戰

《封印者M》推新角色「露娜」

beanfun!全台三萬據點公開

台北電玩展開幕

PS4年節殺至史上最低價電玩展再加碼

日本電競JeSU副會長談日本電競

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉

《死亡愛麗絲》參戰台北電玩展

1:1閃電霹靂車在三創

《夢幻模擬戰 I＆II》重製版將釋出體驗版

最新新聞

日本電競JeSU副會長談日本電競

《魔獸世界》全新改版達薩亞洛之戰

beanfun!全台三萬據點公開

台北電玩展開幕

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉

《死亡愛麗絲》參戰台北電玩展

台北電玩展商務區國家館規模再擴大

鈊象電子參與電玩展　1/26號邀你一起再不瘋狂就等死

電玩展獨立遊戲嘉年華來了

台北電玩展正式開幕！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366