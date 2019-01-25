日本電競JeSU副會長來台北電玩展談日本電競

記者周之鼎／台北報導

2019 台北國際電玩展昨（1/24）日率先由B2B展區開始，，日本電競聯盟(JeSU) 副會長浜村弘一、日本電腦娛樂供應商協會（CESA）專務理事富山竜男來台參加台北電玩展，並接受台灣媒體專訪，談到現在日本電競市場的現況。

浜村弘一表示，JeSU成立一年來，最有代表性的應該還是雅加達亞運負責組日本隊並拿到金牌，另外從後天開始將在日本舉辦電競國際挑戰賽，此外JeSU主要的工作之一還有審查專業選手與發放執照。

而由於執照制度，JeSU擁有掌握「何為電競項目？」以及「誰是電競選手？」的生殺大權，由於過程並不透明，這一點過去也曾受到不少日本網友質疑。浜村弘一對此則說：「的確沒有說明，我們也知道有些人有疑慮，但一年中我們舉辦了40多場的競賽，發出的獎金也超過了1億5千萬日幣，我們和政府也有共識，過了一年也沒有發生什麼事，而有些指控是無稽之談，所以也不用特別解釋。」

不過在目前JeSU承認的電競遊戲中，有很大一部份仍屬日本國內才玩得起的遊戲，反而許多世界上發展電競已經相當著名的遊戲對於都沒有納入，對此浜村弘一則解釋：「哪是內容會員廠商想要的話可以來要求，海外廠商的確之前並沒有主動來要求，加上去年成立至今還不久，現在已經穩定後，會逐漸會擴展其他遊戲的市場，目前原則上以JESU會員的遊戲為主，但因為有些遊戲日本也會到海外參賽，未來還是會認定一些海外遊戲的項目。像是爐石戰記，皇室戰爭、英雄聯盟、星海爭霸、CSGO等。」同時浜村也表示，目前在日本市場中，像是實況足球、SF5、鐵拳都能和國際接軌，在日本國內則是龍族拼圖和怪物彈珠都滿火熱的。

浜村坦承，日本電競起步很慢，目前還是投資階段，養選手跟辦比賽可能有賺到錢，至於像是周邊和內容都還在砸錢的階段，目前還談不上回收，但以現在來說像是電視、網路轉播電競的節目大約有10個，可以想像未來轉播權也是收益之一，但現階段這些都還很模糊，可能兩年後才知道怎麼獲利，現階段還是做大市場為主。

▲日本電競聯盟(JeSU) 副會長浜村弘一。

富山竜男則表示，目前覺得日本的遊戲市場沒有衰退，像是《魔物獵人：世界》在全世界還是大賣，反而現在有些廠商比較注重全球市場，讓日本遊戲在海外的能見度還比以前高了一些，對於日本的研發人員來說也會更意識到海外市場，這方面是更好的，過去都先往歐美看，現在已經是在想要不要針對亞洲來做些PC的遊戲。

浜村弘一表示，在電競方面，台灣的遊戲玩家狂熱度相當高，相信對研發人員來說是非常大的支持，電競的底子也比較深厚，跟日本比電競的環境也是強項，日本家機做很久，所以企劃這方面比較強，但線上遊戲就比較不太會做，此外，台灣INDIE很多是個好事， 只要台灣玩家能夠繼續支持遊戲，市場就會給予遊戲產業成長空間，讓產業發展空間可以變得非常大。

最後談到關於日本東京奧運看待電競的問題，浜村弘一說：「日本奧會應該沒有官方公開表示不發表，奧會委員都是運動員出身，所以會有人覺得不流汗不動不是運動，但也有人是支持的，目前還是在兩方討論的狀況。」