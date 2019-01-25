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台北限時約會聖地！超狂「龍鬥士」陸上摩天3D水幕秀亮相

▲《天堂M》大手筆在信義區打造全台首座陸上摩天3D水幕秀，堪稱是2019台北電玩展場外最大亮點。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

磅礡音樂搭配炫目的光影變化，『龍鬥士』霸氣降臨照亮黑夜，震撼視覺感官！樓高3層、寬32公尺的巨型水幕投影秀，聲光效果十足，儼然是當下台北最潮新地標，就連網紅HowHow也來搶拍。

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼全台首座陸上摩天3D水幕秀亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）

「我覺得很酷啊！就是用另外一種方式，告訴玩家、非玩家或是即將入坑的玩家，有『龍鬥士』這個新角色。」HowHow笑說自己也是天堂M玩家，所以一聽說有這座「地表最強大型水幕」，當然得來親眼見識一番！

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼網紅HowHow也來搶拍龍鬥士霸氣降臨。（圖／記者謝盛帆攝）

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）

超人氣手遊《天堂M》就是狂，這次大手筆在信義區101停車場，打造全台首座陸上摩天3D水幕秀，再創遊戲界新紀錄，堪稱是2019年台北電玩展場外最大亮點，不但吸引新舊玩家爭相朝聖，也一躍成為情侶約會的IG打卡熱點。

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼《天堂M》就是狂！水幕秀成2019台北電玩展場外最大亮點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）

「我從PC天堂一路玩到手遊版，加加減減差不多10年，知道又出新角色『龍鬥士』覺得很興奮，抓男友一起來看！」資深玩家Vicky表示，之前在粉絲團就有看到水幕秀的影片預告，感覺相當霸氣，現場看更是超乎原先預期來得精彩！而且男友也是《天堂M》玩家，所以兩人能夠一起逛電玩展、參加活動拿贈品，結束後再來beanfun!市集走走，在摩天3D水幕區感受龍鬥士登場的氣勢，約會一整天都不無聊！

▲全台首座陸上摩天3D水幕秀搶先看！（圖／記者謝盛帆攝）
▲限時約會聖地！陸上3D水幕投影1/25晚間起開放入場觀賞。（圖／記者謝盛帆攝）

「龍鬥士」陸上3D水幕投影，硬體比照大型演唱會規格搭建，1月25日18:30啟動，1月26日到1月28日17:30至21:00，開放自由入場觀賞，要讓玩家白天逛展覽、晚上看水幕秀，在為期四天的電玩展中都能滿載而歸。

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