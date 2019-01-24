ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》推出達薩亞洛之戰與第 2 賽季

記者周之鼎／台北報導

在《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》的最新改版中，復仇的浪潮襲向贊達拉海岸！即日起，聯盟勇士將直搗贊達拉帝國的核心，部落的防衛者也集結起來為他們的新盟友伸出援手－雙方衝突在全新史詩級團隊副本「達薩亞洛之戰」中一觸即發。今天 PvP 第二賽季與傳奇鑰石第 2 賽季也正式展開，並帶來超自然的賽季詞綴：奪魂。

以下為《復仇之潮》隨著劇情推進所釋出的全新內容：

※全新團隊副本：達薩亞洛之戰

在庫爾提拉斯人的勢力協助下，聯盟對贊達拉食人妖首都發動了大膽的進攻！在全新副本達薩亞洛之戰中，玩家將會被送往具有決定性意義的戰爭前線，為自己的陣營出戰。全新副本共有九名首領，其中包含陣營專屬的會戰體驗，讓玩家能直接面對重要的部落／聯盟領袖，如大工匠梅卡托克以及神王拉斯塔哈。這也是史上第一次，玩家能在副本中從不同視角體驗《魔獸世界》雙方陣營的劇情。

※傳奇鑰石地城第 2 賽季－畏懼奪魂之力

在傳奇鑰石地城第 2 賽季中，玩家要在超自然的全新賽季詞綴 — 奪魂 — 競賽。高等級的鑰石將會召來『死亡羅亞』伯昂撒姆第，並喚醒玩家在地城通關過程中所消滅的怪物幽魂。當英雄消滅敵人時，他們的亡魂仍將在現實世界中徘徊不去。當地城進度達到一定門檻時，伯昂撒姆第將復活這些被扭曲的靈魂，朝不幸的冒險者蜂擁而上，試圖做出最後報復。

※PvP 第 2 賽季－邪惡鬥士賽季

《決戰艾澤拉斯》 PvP 第 2 賽季也於今天開始，帶來新獎勵—包括全新的坐騎及本賽季的邪惡鬥士護甲套裝。在當週透過 PvP 活動（包括競技場、戰場以及戰爭模式下的衝突戰）取得 500 點征服點數的玩家仍可從當週排定的裝備中選擇一件；此外，他們還會獲得一枚軍需官的硬幣－玩家可累積此道具並升級該賽季的邪惡鬥士 PvP 套裝部件。

※獎勵與艾澤萊晶岩護甲更新

玩家可透過多種途徑取得強大的全新獎勵，包括第 2 賽季 PvP、達薩亞洛之戰、世界任務特使獎勵，及位於祖達薩及波拉勒斯的傳奇鑰石商人奇術師瓦須林。以這些方式取得的艾澤萊晶岩護甲，會具備第五個特質環，可套用全新艾澤萊晶岩護甲特質。此外，從普通與英雄難度地城，及新增的黑海岸之戰戰爭前線所能取得的獎勵也升級了，
 

關鍵字：魔獸世界達薩亞洛之戰

推薦閱讀

日本電競JeSU副會長來台北電玩展談日本電競

《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》推出達薩亞洛之戰與第 2 賽季

台幣一億等你搬　beanfun!全台三萬據點公開

圖多！台北電玩展開幕搶先直擊　超過300遊戲一次全展出

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉 日本創作抱走三大獎

《死亡愛麗絲》參戰台北電玩展　多項經典元素完整呈現

台北電玩展B2B ZONE商務區國家館規模再擴大

鈊象電子參與電玩展　1/26號邀玩家一起再不瘋狂就等死

聚集20國、185團隊　電玩展獨立遊戲嘉年華來了

台北電玩展正式開幕！商務區與亞太遊戲高峰會打頭陣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔獸世界》全新改版達薩亞洛之戰

《封印者M》推新角色「露娜」

beanfun!全台三萬據點公開

台北電玩展開幕

PS4年節殺至史上最低價電玩展再加碼

日本電競JeSU副會長談日本電競

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉

《死亡愛麗絲》參戰台北電玩展

1:1閃電霹靂車在三創

《夢幻模擬戰 I＆II》重製版將釋出體驗版

最新新聞

日本電競JeSU副會長談日本電競

《魔獸世界》全新改版達薩亞洛之戰

beanfun!全台三萬據點公開

台北電玩展開幕

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉

《死亡愛麗絲》參戰台北電玩展

台北電玩展商務區國家館規模再擴大

鈊象電子參與電玩展　1/26號邀你一起再不瘋狂就等死

電玩展獨立遊戲嘉年華來了

台北電玩展正式開幕！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366