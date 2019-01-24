《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》推出達薩亞洛之戰與第 2 賽季

記者周之鼎／台北報導

在《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》的最新改版中，復仇的浪潮襲向贊達拉海岸！即日起，聯盟勇士將直搗贊達拉帝國的核心，部落的防衛者也集結起來為他們的新盟友伸出援手－雙方衝突在全新史詩級團隊副本「達薩亞洛之戰」中一觸即發。今天 PvP 第二賽季與傳奇鑰石第 2 賽季也正式展開，並帶來超自然的賽季詞綴：奪魂。

以下為《復仇之潮》隨著劇情推進所釋出的全新內容：

※全新團隊副本：達薩亞洛之戰

在庫爾提拉斯人的勢力協助下，聯盟對贊達拉食人妖首都發動了大膽的進攻！在全新副本達薩亞洛之戰中，玩家將會被送往具有決定性意義的戰爭前線，為自己的陣營出戰。全新副本共有九名首領，其中包含陣營專屬的會戰體驗，讓玩家能直接面對重要的部落／聯盟領袖，如大工匠梅卡托克以及神王拉斯塔哈。這也是史上第一次，玩家能在副本中從不同視角體驗《魔獸世界》雙方陣營的劇情。

※傳奇鑰石地城第 2 賽季－畏懼奪魂之力

在傳奇鑰石地城第 2 賽季中，玩家要在超自然的全新賽季詞綴 — 奪魂 — 競賽。高等級的鑰石將會召來『死亡羅亞』伯昂撒姆第，並喚醒玩家在地城通關過程中所消滅的怪物幽魂。當英雄消滅敵人時，他們的亡魂仍將在現實世界中徘徊不去。當地城進度達到一定門檻時，伯昂撒姆第將復活這些被扭曲的靈魂，朝不幸的冒險者蜂擁而上，試圖做出最後報復。

※PvP 第 2 賽季－邪惡鬥士賽季

《決戰艾澤拉斯》 PvP 第 2 賽季也於今天開始，帶來新獎勵—包括全新的坐騎及本賽季的邪惡鬥士護甲套裝。在當週透過 PvP 活動（包括競技場、戰場以及戰爭模式下的衝突戰）取得 500 點征服點數的玩家仍可從當週排定的裝備中選擇一件；此外，他們還會獲得一枚軍需官的硬幣－玩家可累積此道具並升級該賽季的邪惡鬥士 PvP 套裝部件。

※獎勵與艾澤萊晶岩護甲更新

玩家可透過多種途徑取得強大的全新獎勵，包括第 2 賽季 PvP、達薩亞洛之戰、世界任務特使獎勵，及位於祖達薩及波拉勒斯的傳奇鑰石商人奇術師瓦須林。以這些方式取得的艾澤萊晶岩護甲，會具備第五個特質環，可套用全新艾澤萊晶岩護甲特質。此外，從普通與英雄難度地城，及新增的黑海岸之戰戰爭前線所能取得的獎勵也升級了，

