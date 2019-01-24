任天堂本家大作進軍電競　北美2月率先開打

▲《任天堂明星大亂鬥特別版》和《漆彈大作戰 2》將在北美舉辦電競賽事。（圖／翻攝活動官網）

科技中心／綜合報導

日本電玩大廠任天堂要進軍電競界啦！該公司近期宣布從2月開始要在北美以《任天堂明星大亂鬥特別版》和《漆彈大作戰 2》兩個遊戲來舉辦線上電競賽事。

近幾年電競產業愈來愈夯，現在就連老牌電玩大廠任天堂也要加入戰局。據任天堂官網公告，這次《任天堂明星大亂鬥特別版》和《漆彈大作戰 2》線上電競賽事僅限於加拿大、美國和墨西哥的玩家參賽，而總決賽則預計於3月底的PAX East遊戲大展上登場。其中美國和加拿大的玩家，必須要年滿13歲方能參賽，墨西哥的玩家則必須要年滿18歲才能賽。兩項賽事預計將於今年2月開始起跑。

《任天堂明星大亂鬥 特別版》和《漆彈大作戰2》兩款作品在任天堂Switch上的銷售非常亮眼。《任天堂明星大亂鬥 特別版》的主題是「史上最大規模的大亂鬥」， 到目前為止在大亂鬥裡登場的所有鬥士、地圖都在本作中登場。此外，還增加了新鬥士、 新道具、原有道具和輔助模型都升級，最高支援8人同場亂鬥，讓玩家可體驗到目前為止從未有過的緊張刺激。

《漆彈大作戰2》 承襲經典前作的第三人稱墨水射擊玩法，玩家們在遊戲中扮演結合人與烏賊特徵的「墨族」，使用各式能噴濺鮮豔墨汁的裝備來佔領地盤，最大的特色就是雖然是射擊遊戲，但勝負的判定不以擊殺對手數量作為依據，而是以墨汁顏色在地圖上的佔比來計算由哪一隊獲勝。在日本《漆彈大作戰》系列已經成為小朋友最喜愛的遊戲系列之一，但目前尚未中文化。

除了北美地區以外，任天堂也宣布將在歐洲舉辦《任天堂明星大亂鬥特別版》的聯賽，預計將會從歐洲的12個地區當中選出優秀的選手，再進行進一步的對抗，這12個地區分別為英國、法國、德國、西班牙、葡萄牙、義大利、俄羅斯、荷蘭、比利時、奧地利、瑞士以及北歐四國（丹麥、芬蘭、挪威和瑞典），但詳細比賽細節及時間仍尚未公布。

詳細活動細節可參考任天堂活動官網：

＊北美賽事

＊歐洲賽事