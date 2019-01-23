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《惡靈古堡2 RE》上市前公開免費下載新模式「幽靈倖存者」

記者周之鼎／台北報導

本月最受矚目的作品之一莫過於即將於1月25日發售的 《惡靈古堡 2 重製版》，官方於昨（1/22）日進行發售前直播活動，預告上市後將會以DLC的形式開放全新模式「幽靈倖存者」。

「幽靈倖存者」有點類似原作的「極限戰鬥模式」，將引入隨機要素，玩家可以一邊探索遊戲世界並透過各種表現來獲得點數，點數可以在專屬的商店使用。在這個模式中也會有所謂的「IF」劇情，玩家可以體驗羅伯特·肯多、市長的女兒和U.S.S小隊的另外一名成員如果沒死的話將會有些什麼樣的故事，在這個模式中也會出現本篇沒有出現過的敵人。官方宣稱，「幽靈倖存者」的重玩性將會很高。

除了「幽靈倖存者」外，官方先前也曾公開「第四倖存者」和「豆腐倖存者」兩個模式，在第四倖存者中，玩家可以扮演漢克，而「豆腐倖存者」就是過往的豆腐模式，玩家將變成一塊豆腐，而豆腐只有小刀，玩家得靠著閃避如潮水而來的僵屍，是原作中最為困難的模式。至於為什麼是豆腐，是因為當年開發《惡靈古堡2》時，製作團隊為了測試攻擊判定就先弄了一塊白色長方體來代替，看起來就像個豆腐，後來因為實在太有趣，製作團隊就決定把這塊豆腐留下來，成為了原作的隱藏模式。

此外在直播中，官方也宣佈和《惡靈古堡 2 重製版》的合作點卡（日本限定），將附帶原版里昂與克蕾兒的造型，也就是當年還是「方塊人」的樣子，不過沒有點卡的玩家也能在3月22日之後免費獲得。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：惡靈古堡2重製模式幽靈倖存者

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