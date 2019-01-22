漫畫家紗久楽さわ海外首場簽名會落幕　暢談江戶時代特有陰間風情

記者樓菀玲／台北報導

台灣東販邀請到「2018年度這本BL漫畫很厲害！」第一名的神級作家─紗久樂さわ，其作品《百與卍》在BL界掀起了一股新旋風，這是老師第一次來台舉辦簽名會，為了台灣讀者老師還特地趕工製作了《百與卍》的小本子，要親自送給參加簽名會的朋友們。熱情的讀者也親手做了許多小禮物，讓老師留下深刻的印象，會後老師也在後台留下兩位百與卍主角的Q版親繪。

簽名會前老師接受了媒體專訪，由於《百與卍》不同於一般耽美題材，充滿濃濃的江戶風格，現場問及為什麼特別想選江戶時代做為故事背景，老師提到除了自身對於江戶時代的熱愛外，江戶時代下的時空背景，個人思想逐漸蓬勃開放，在當時男生與男生交往並不是件奇怪的事情，隨著時代變遷少少有人知道這個部分。

老師希望藉由故事將當時的生活日常呈現出來！也因此挑選了兩個代表性職業作為故事主角，「陰間」(江戶時代在茶室內為男性提供同性服務的男妓)及能夠充分展現男性英雄氣勢的「消防員」做一個特別的對比。

現場也問到為什麼安排兩位主角對有血緣關係的男性長輩都懷有特殊情愫?老師表示在當時即使是男性間的交往，也是傾向年紀上有一點落差及比自己年長的，年輕男子會尋求年長男子的肯定，對他們存在憧憬與幻想，再加上以前人生活較封閉，難免容易和生活周遭的人產生情愫。這部分也是想把江戶時代實際狀態呈現到作品故事中。

訪談尾聲老師也藉著這個機會想對台灣讀者說：「雖然是不同國度下的時代背景，還是有這麼多人可以理解、喜歡她的作品，真的感到非常幸福，透過兩位主角能讓大家更解江戶時代，也許這就是漫畫不可思議的力量，最後也希望能透過作品傳播跟江戶有關的知識給更多的人、非常感謝大家對《百與卍》的支持與喜愛。」