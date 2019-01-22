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《執劍之刻》不刪檔封閉測試展開　宣布進軍CWT51

《執劍之刻》不刪檔封閉測試展開　宣布進軍CWT51（圖／艾肯娛樂提供）

科技中心／綜合報導

由拾夢文化正式授權給艾肯娛樂台港澳地區獨家代理權的和風RPG手遊《執劍之刻》，今日正式宣布展開不刪檔封閉測試，邀請玩家們一同穿越百年誓言，展開前所未有的悸動之旅。本作突破2D人物的侷限，創造豐富的互動性促使角色更加貼近玩家；當中輕鬆卻不失策略的戰鬥模式，並帶入本作富有深度的特殊玩法，使遊戲樂趣更加多元且富含層次，邀請各位玩家們一同於CWT51相遇這場絢麗的命運邂逅吧。

《執劍之刻》中的武士需透過神降取得，稀有度由N至UR共分為五階，每位武士分別有戰鬥卡、羈絆卡與閃卡三種類型：戰鬥卡代表可以指派此武士出戰；羈絆卡則會使該武士出現於本陣場景之中；閃卡可開啟武士個人列傳與語音系統。此外，武士的心願繪馬可藉由互動、沐浴、餵食與邀約來提升武士的羈絆等級。

若想提升武士們等級，需透過戰鬥與道場訓練的方式爬升，除此之外，當抽取到關聯卡片可提高武士的羈絆上限，也可藉由提升花數大幅提升武士數值。

繼去年冬日《執劍之刻》進軍CWT50台灣同人誌販售會與粉絲們相見後，其唯美精緻的日式畫風掠奪許多關注的目光，為回應眾多期待與呼聲，官方將於2019年2月16日、17日再度與粉絲們相見歡，配合春神的悄悄敲門，官方精心準備「初春美食祭」讓粉絲們徜徉於綺麗和風的美食世界裡，於活動現場簡單完成指定任務，即可獲得限量美味日式點心福袋。

《執劍之刻》不刪檔封閉測試展開　宣布進軍CWT51（圖／艾肯娛樂提供）

寒冷的冬日漸漸進入尾聲，暖春步伐漸近，《執劍之刻》為了讓粉絲們能享受春暖花開的美好時節，特別與北投知名的春天酒店攜手合作！2019年2月16日至3月16日於活動期間內，至春天酒店完成相關指定活動步驟，即可獲得遊戲內部限量高級虛寶。除此之外，官方更為VIP玩家打造《執劍之刻》專屬和風套房與湯屋，於套房內部佈置眾多《執劍之刻》限量周邊商品任玩家拿取，為營造綺麗和風的穿越幸福感。

和風浪漫綺麗RPG手遊《執劍之刻》不刪檔封閉測試於今日華麗展開，唯美和風的美型武士、怦然心動的劇情副本與輕鬆卻富含策略性的戰鬥模式，將重多豐富元素融合於即將登場的《執劍之刻》中，邀請玩家們一同前往和風綺麗的冒險中。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：手機遊戲艾肯娛樂執劍之刻

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