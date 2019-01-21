阿拉克妮雅降臨副本來了！《騎士編年史》英雄布洛迪新史詩登場

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網石公司今日宣布，旗下熱門RPG手機遊戲《騎士編年史》加入英雄布洛迪的史詩任務「探索不死之身的採訪」，並推出布洛迪全新SSR等級服裝，等玩家收集；而全新英雄「阿拉克妮雅」的降臨副本也同步推出，歡迎玩家一同挑戰全新章節。

本次新增專屬英雄布洛迪的史詩任務「探索不死之身的採訪」。布洛迪是長生不死的吸血鬼，因此他觀察行星「加涅爾」發生的大小事已有很長的時間。在史詩任務中，玩家可跟隨布洛迪的腳步通關冒險、擊退怪物，並一窺曾在「加涅爾」發生的重大事件。

除觀看在「加涅爾」發生的故事，玩家也能在史詩任務的副本中，收集限定服裝材料，跟著布洛迪的腳步完成任務後，即可製作布洛迪專屬的SSR等級特別服裝「不死吸血鬼」。

此外，本次也新增全新SSR等級英雄「阿拉克妮雅」，及她的降臨副本「殘忍的蜘蛛女王」。阿拉克妮雅是居住在海德雷亞王國內的蜘蛛族女王，雖然平常是捕食動物，但也會殘忍捕食前來討伐她的人類。玩家必須設法擊退阿拉克妮雅及她的蜘蛛同伴來通過副本關卡。為慶祝推出全新副本，即日起至30日止，進入阿拉克妮雅的降臨副本，體力消耗僅有平常的一半。

其他角色方面，本次也加入全新SSR等級英雄「毛毛」。玩家即日起至30日止，有機會在「召喚」英雄系統中取得毛毛。而英雄角色馬杜克、阿休雷、德米安，則有技能向上調整，提升使用時的技能效果；原有英雄馬杜克、瑪嘉蕾塔、哈因理希大公也都有全新服裝等玩家收集。

其他優化更新方面，能讓玩家快速升等英雄的「批量進化」新增「降臨」英雄選項。另外，公會副本新增「自動重覆」功能，讓玩家戰鬥更加便利；而降臨副本跟首領戰鬥也都有新增全新「推薦英雄順序」系統，玩家可以依照系統推薦選擇合適英雄進行戰鬥。