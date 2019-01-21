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《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

▲《約會大作戰DATE A LIVE》作者橘公司老師、插畫つなこ老師簽名會現場。

記者樓菀玲／台北報導

號稱後宮系最強霸主，動畫第三季好評熱播中的話題作《約會大作戰DATE A LIVE》作者橘公司老師及擔當插畫的つなこ老師，今（21日）首度在台舉辦聯合簽名會。

本作故事敘述「精靈」是毀滅世界的災難，能阻止精靈的方法只有殲滅或是對話。平凡的高中生五河士道所選擇的方法是與精靈約會，並讓她迷戀上自己，為拯救世界士道必須成功攻略所有的精靈。輕鬆幽默的劇情及華麗的角色插畫擄獲不少粉絲的心，本次活動共150個簽名資格，網路開放預購不到五分鐘即秒殺完售。

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

兩位老師昨日(20日)抵台，也是橘公司老師出道十周年的紀念日，打扮成狂三的主持人小A帶著現場粉絲們一同幫老師唱生日快樂歌慶祝，老師靦腆害羞的表達了感謝。

橘公司老師是第二次來台，他覺得台灣真是個好地方，飯真的非常好吃。つなこ老師則是首度來台，看到街道上熱鬧的年節氣氛覺得台灣好有活力，兩位老師也特地從日本帶了許多《約會大作戰DATE A LIVE》的精品要來送給參加簽名會的粉絲們。

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

聊到老師最喜歡的角色，兩位老師都表示全部女主角都喜歡真的選不出來，談到想當女朋友的對象，橘公司老師開玩笑地說，如果可以他很想移籍到一夫多妻的地方，而つなこ老師表示如果她是男生會喜歡四糸乃，但因為年齡太小不能出手，等四糸乃20歲時應該可以好好交往。

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

橘公司老師覺得創作時開心的是能讓つなこ老師完成最棒的插畫人物！而つなこ老師最開心的是能負責這麼有趣的輕小說，這也是つなこ老師唯一的輕小說插畫作品；而兩人異口同聲的說創作最辛苦的就是截稿時間非常緊迫，要加油了呢。

關於第三季動畫的感想，橘公司老師表示能出到第三季動畫真的非常感謝製作公司，本季也是原作中老師最喜歡的一段故事，非常期待折紙的表現。

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

つなこ老師則是很開心能夠看到七罪動起來了，主持人問到關於つなこ老師自己跟小說中的御宅漫畫家角色二亞，是不是有什麼相似之處，老師害羞地說應該是喜歡啤酒的部分吧。座談老師最後也請大家繼續關注《約會大作戰DATE A LIVE》後續劇情，18、19集將有重要事件發生。

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

這次活動現場的讀者朋友們都是從台灣各地趕來朝聖，大家都非常熱情的跟老師互動，雖然最後超過原定簽名會時間，大家還是非常有耐心的跟老師一起堅持到最後一刻全員簽完。

現場也送出不少禮物，包含簽名掛軸、T恤還有最後加碼的豪華簽名背板大掛軸。而留到最後的粉絲們也幸運獲得與兩位老師的珍貴合照。活動最後兩位老師都表示台灣粉絲真的好熱情，充滿活力讓他們也覺得開心，希望以後有機會可以再來台灣跟大家見面。

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」（圖／台灣角川提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：台北動漫節台灣角川

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