Beer Pong巡迴冠軍戰開打　賽季獎金上看100萬

科技中心／綜合報導

風靡美國的經典派對遊戲Beer Pong經由改良蛻變成電子計分機台，PONGConnect採用RFID感應系統、搶眼的視覺動畫、環繞立體聲光效果，結合自有手機應用程式App進行實況登錄對戰，即時同步更新世界排行榜，開放全球玩家自組公會。

PONGConnect將在今年一月於公館運動酒吧89 LOOP、新莊THE FOUR舉辦Pro Tour 舉辦巡迴賽的八強及四強賽，最終決賽將於信義區規模最大的電子乒乓球夜店PONG Taipei盛大展開，整季Pro Tour總獎金及獎項價值超過新台幣100萬元，當天更與知名藝人余文樂創辦的電競MAD TEAM合作，只要於現場報名冠軍賽後的關主挑戰，即可獲得精美小禮。本次巡迴賽最終獲得冠軍的隊伍將代表台灣出賽香港FIESTA與各國好手比拚，爭奪高額獎金。

PONGConnect全新遊戲Combo Out揉合前作Challenge和Count up的要素。遊戲採用扣分制，每局限時十分鐘，共十五回合，每名玩家一回合可丟兩顆球，最先減至零分的玩家將勝出該局。FIESTA來到第二季，有別於上一季，本季增加了新遊戲 Combo Out讓比賽更具可看性。

台灣也特地於Pro Tour八強賽事加開Combo Out，三種複合賽制讓比賽的刺激度提升，同時更貼近FIESTA比賽的臨場感。2019年初開始，民眾也可在各店家享受Combo Out這樣刺激的新玩法，店家位置可於PONGConnect App內搜尋，前往體驗與挑戰。

PONGConnect近年來積極開拓娛樂版圖，自香港出發，先後登陸台灣、澳門、日本、馬來西亞、新加坡、澳洲等十五個國家，憑著創新技術和專利遊戲，PONGConnect讓Beer Pong不再限於面對面比拼，玩家可與全球網上對手一較高下，迅速吸引全球逾10萬名玩家。