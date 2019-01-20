上市週年首辦全國賽　《棒球殿堂》賽事「低能廢狗」奪冠

記者樓菀玲／台北報導

由中華職棒CPBL授權、全台最擬真手機遊戲《棒球殿堂》舉辦的首屆實體電競比賽「棒球殿堂全國大賽」，決賽今(19日)在台北展開，經一番激戰，最終由「低能廢狗」以直落二獲得最終勝利，抱回最高獎金10萬元，並獲得首屆「棒球殿堂全國大賽」總冠軍頭銜。

網石棒辣椒財務長李鎔相表示：「棒球殿堂上市一年多來玩家反應熱烈，為感謝玩家大力相挺，因此特別舉辦棒球殿堂全國大賽，希望玩家能在比賽中盡情享受棒球饗宴。」

中華職棒大聯盟會長吳志揚也親自出席觀賽。他說自己非常喜歡玩《棒球殿堂》，常常打開玩就捨不得關掉，而且不只他愛玩，許多選手、教練也都在玩，大家也會一起討論怎麼玩比較厲害，「我都跟他們說求先打好，不要在意遊戲內的各種數值，只要你真實打好，遊戲裡面就會反應出最真實的你。」

棒球殿堂全國大賽為確保選手公平性，決賽使用官方提供相同評價、選手組合的比賽帳號，於本次賽事電競伺服器上進行。比賽採「好友對戰」4局1對1手動對戰模式進行。四強賽為單淘汰制，總冠軍賽則採3戰2勝制，比賽到9局下半仍平手，則進入1局延長賽，如仍分不出勝負則將比雙方安打數，由安打數高者獲勝。

本次賽事由知名主播詹可旬主持，「熱血主播」徐展元與官方小編阿賢轉播賽事。比賽在中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的表演炒熱氣氛，展開序幕。

比賽由「愛啃科學麵」和「低能廢狗」進行第一場準決賽，後攻的「低能廢狗」一開始就取得3:0領先，原以為勝券在握，沒想到「愛啃科學麵」在最後一局倒追4分，取得領先，隨後「低能廢狗」再追下關鍵的一分，雙方進入延長賽。最終延長賽「低能廢狗」以一支再見安打，以5:4險勝，晉級冠軍賽。

第二場準決賽則由「Tommyjobs」對戰「斑馬」。後攻的「Tommyjobs」在第一局兩出局後積極進攻，取得2:0領先，最終保持領先，最後一局以再見雙殺擊退對手「斑馬」，以3:0提早結束比賽，搶下冠軍賽資格。

冠軍賽由「Tommyjobs」對決「低能廢狗」。兩人第一戰就打得難分難解，各有領先，一路打到延長賽仍分不出勝負，最後「低能廢狗」靠著在延長賽連打兩支安打，以安打數 9支對上8支險勝。

第二場由「Tommyjobs」先攻。雖然「Tommyjobs」先取得領先，但隨後「低能廢狗」馬上追平，雙方之後又各有來回，現場比賽氣氛緊張。關鍵八局下半，低能廢狗靠著積極進攻、「Tommyjobs」的調度失誤，取得2分領先，最後在九局上半守住「Tommyjobs」最後進攻機會，以5:3拿下第二場比賽，順利以直落2獲勝，成為首屆棒球殿堂全國大賽冠軍。

賽後玩家暱稱「低能廢狗」玩家賴先生笑說，能夠拿到冠軍感覺很不真實，「到現在都還無法相信！」他表示，其實之前在線上比賽就有遇過「Tommyjobs」，但輸多贏少，並稱讚對手「真的很強，很難打贏」。他表示在準決賽時就一直觀察「Tommyjobs」的投手姿勢、選球，「邊看比賽邊做筆記！」並在最終冠軍賽時沈住氣以平常心應戰，才能在比賽中順利脫穎而出，取得勝利。

徐展元表示，非常高興能擔任本次全國大賽主播。他說，一般人無法成為棒球選手，但可以透過《棒球殿堂》的遊戲操控球星打棒球，而這也是這款遊戲的樂趣所在，「希望大家可以藉由這款遊戲更喜歡棒球，也希望大家繼續支持台灣的棒球。」



網石棒辣椒總經理林大鈞表示，感謝玩家熱情支持棒球殿堂全國大賽，「大家的鼓勵跟回饋都是我們持續進步的動力，未來也期望大家繼續支持棒球殿堂及中華職棒。我們也預期後續會跟中職有更多合作，一起推廣棒球運動。」

棒球殿堂全國大賽由網石棒辣椒主辦、三星Samsung贊助提供的Galaxy S9+為比賽指定用機，採用三星自家的 Samsung Exynos 9810 八核處理器，配上 6GB 記憶體，螢幕 6.2 吋顯示器，配上無邊際螢幕，讓玩家能在比賽時有最棒的遊戲體驗。