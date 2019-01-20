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鐵金剛熱血魂不滅！兜甲兒聲優來台high翻粉絲

記者周之鼎／台北報導

台北國際動漫節今（1/20）日進入第二天，一早就由《劇場版無敵鐵金剛 / INFINITY》主角兜甲兒的聲優森久保祥太郎來台。對於為宣傳重量級大作首度來台感到十分榮幸，也很開心能跟台灣的粉絲見面，也提到昨天抵台在機場遇到粉絲接機非常驚喜，以及對於台灣的紹興酒及娃娃菜的美味印象深刻。

畢竟《無敵鐵金剛》系列已經相當有歷史，這次來台的森久保祥太郎是第二任兜甲兒的聲優，接下原聲優原石丸博也的棒子，在劇場版中也有相當好的表現。森久保祥太郎也是非常資深的聲優，曾演出《棒球大聯盟》茂野吾郎、《薄櫻鬼》沖田總司，在遊戲領域也飾演過《洛克人X》、《夢王國與沈睡中的100位王子陛下》等作品，因此雖然《無敵鐵金剛》是十足的男性向機器人動畫，但到場獲得簽名機會的150位粉絲中，其中有不少都是女性粉絲，此外也有不少女性粉絲在場外想一睹偶像風采。

森久保先生登台時，以粉絲最熟悉的「指揮艇組合」、「MAZIN GO」熱血吶喊亮相，立刻將全場氣氛帶入高潮。由於《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY》是永井豪畫業50周年的紀念作品，主持人大熊特別詢問接演這部重量級作品的感想，森久保先生表示《無敵鐵金剛》是在他出生前就有的大作，更是他從小看到大的作品，能接到這個工作他覺得很開心也很興奮。為了演繹好主角兜甲兒，特地請教了初代兜甲兒的聲優大前輩石丸博也先生，但是前輩說這麼多年前的事他早就忘了，要森久保先生不要介意他，演出自己兜甲兒就好了。談吐非常風趣的森久保先生趁機爆了另一位聲優高木涉的料，飾演老大的高木先生在配音時明明是很熱血的台詞，卻會故意即興演出，用較女性化的語氣演出，逗得錄音室裡的聲優們只能拚命憋笑，森久保先生更是忍笑到肚子痛。

森久保祥太郎說，果然說到無敵鐵金剛，大家印象最深的招式還是「金剛飛拳（ （ロケットパンチ））」，另外也透露在配音時導演希望能和之前的作品配音相同，因此其實喊招式名稱時，是一邊聽著石丸博也的配音，ㄧ邊配出讓人驚嘆的電影。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：無敵鐵金剛兜甲兒森久保祥太郎動漫節

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