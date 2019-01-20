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《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」

《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」（圖／東立出版提供）

記者樓菀玲／台北報導

台北國際動漫節於 1 月 19 日開幕，適逢學生假日與晴朗天氣，再加上各家舉辦的簽名會活動，人潮也依然蜂擁而至。讀者們除了鎖定出版社於展期推出的精品、新書，也瞄準限定折扣與滿額禮，首日整體買氣非常熱烈。

東立出版社除了主打會場限定版小說《精靈使的劍舞》、《不正經的魔術講師與禁忌教典》之外，日本原裝進口《平凡職業造就世界最強》精品也是強推商品，一開放入場就有讀者衝刺搶購，掛軸不到十分鐘就銷售一空，買到的人更是直呼「就等這一刻」。

在今日的舞台活動當中，東立出版社邀請了日本新銳 BL 漫畫家緋汰しっぷ來台舉辦簽名會。緋汰しっぷ以《鬆開綁住你的繩索》一作在 2017 年出道，其靠著艷麗畫風與沉穩劇情，一舉拿下日本 BL 大賞最佳新人獎，讀者都稱讚其「實力純熟，看不出是新人」，是非常有潛力的新銳作者。

《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」（圖／東立出版提供）

《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」（圖／東立出版提供）

《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」（圖／東立出版提供）

先前緋汰しっぷ已經在日本已舉辦過個人簽名會，本日是首次在海外舉辦活動，而早在來台前他便表示：「聽說食物都很好吃，所以非常期待此次行程。特別想去看的是中正紀念堂的衛兵交接！」。到台灣後，緋汰しっぷ除了體驗腳底按摩與大啖頂泰豐小籠包，還去了春水堂與寧夏夜市，玩得相當開心。

南港展覽館場次的簽名會一開始，緋汰しっぷ便對台下眾多粉絲的熱情支持，以及到場的 COSER，感到十分驚喜。在簡單訪談之中，他也親切回答了讀者們想知道的問題，包含《鬆開綁住你的繩索》與新作《高感度玩物》之所以都出現酒吧場景，是因為自己本身就很喜歡酒，也喜歡在喝酒場所中所誕生的故事。

《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」（圖／東立出版提供）

不過創作靈感其實經常沒有任何預兆地就突然出現，所以緋汰しっぷ也笑說「經常無法掉以輕心」。未來則想畫看看大正、明治時代為題材的作品，台下粉絲聽聞也表示相當期待。簽名會途中，緋汰しっぷ不但仔細為每位讀者簽名，更親切回應書迷的應援，甚至為所有參加者們都準備了驚喜插畫卡與拭鏡布，並抽獎送出親筆簽名的立牌。緋汰しっぷ與讀者溫暖的互動，也讓這場活動留下了最美好的回憶。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：台北動漫節漫畫家

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