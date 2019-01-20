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人氣耽美漫畫家待緒イサミ帶簽名會獨家神秘禮來台

記者周之鼎／台北報導

2019台北國際動漫首日，台灣東販邀請到《十二支色戀草子》漫畫家「待緒イサミ」老師來台舉辦個人首場海外簽名會。入榜《這本BL漫畫不得了！2018》的待緒老師，作品不同於一般耽美題材，清新畫風與耳目一新的內容，不管是在日本或台灣都相當受到歡迎。此次是作者首次來台灣舉辦簽名會，可以看得出相當緊張興奮，來到動漫節會場看到自己的作品被實體化為海報、扇子..等周邊，非常開心自己的作品可以受到台灣讀者們的支持。

此次簽名會待緒老師特地從日本帶來神祕小禮物，獨家送給這次參與簽名會的讀者們，收到的讀者都非常興奮，因為這是在台灣尚未出版的新作—《十二支色戀草子 蜜月之章》資料夾。簽名過程中，許多熱情的讀者也準備了親手做的小禮物送給老師。除此之外，也有讀者特地準備簡單的日文，只為了上台親自表達自己有多喜歡老師的作品，讓老師聽了十分感動。老師除了細心幫讀者簽名外，還加畫了可愛的笑臉，讓拿到簽名的讀者驚喜萬分！整場活動在台下讀者熱烈的掌聲中完美落幕。會後老師也於後台簽名板留下親繪，將可愛的貓神「古萬」畫得唯妙唯肖。

這是待緒イサミ老師第一次來台灣，有機會品嘗了台灣聞名的「小籠包」及「火鍋」，對台灣美食非常印象深刻，此外老師也抽空逛了年貨大街，提前感受台灣過年的氛圍，並表示希望下次還有機會能再來台灣。


 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：待緒イサミ動漫節十二支色戀草子BL

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