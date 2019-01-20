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《Love Live! Sunshine!! 》新作電影4月在台上映

記者周之鼎／台北報導

伴隨在日本熱映的好口碑，《Love Live! Sunshine!! 學園偶像電影~彩虹彼端~》正式宣布台灣上映日為2019年4月4日，將陪動漫迷共度春假，即日起預售票也開賣。

《Love Live! Sunshine!! 學園偶像電影~彩虹彼端~》劇情描述Aqours 在最後一次以浦之星女學院學園偶像身分參加的Love Live!中成功拿下冠軍。但在為轉入新學校做準備的1年級，2年級學生面前，意想不到的災難接連發生!?不僅如此，前往畢業旅行的3年級生竟然失蹤了!?在各自分離後才初次意識到，彼此間的存在是如此重要…為了踏出嶄新的一步，Aqours 追尋到的答案又是——?

《Love Live! Sunshine!! 學園偶像電影~彩虹彼端~》預售套票組內容包含「電影交換劵」、「手遊SR卡序號」(限Android系統使用)外，首波在台上映特典將贈送「電影版L夾」，共有9款，供死忠粉絲收藏。

另外，於台北國際動漫節展出期間（1/19-1/23）到 My-Cartoon 攤位現場購買電影套票組，將特別獨家加贈動漫節限定特典「電影版海報」(數量有限送完為止)，現場還有多樣2019年新品發售。


 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：Lovelive!電影Aqours劇場版

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