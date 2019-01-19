《工作細胞》聲優長繩麻理亞談新年展望「希望演出更多角色」

記者樓菀玲／台北報導

自動畫播出後就受到觀眾熱烈討論的《工作細胞》血小板聲優「長繩麻理亞」今日現身台北動漫節，一開場粉絲就呼喊「麻理亞」期待聲優現身，嬌小的身形一開場就令粉絲將角色與本尊密切聯想，驚呼連連，入場也親切向台下揮手，問候現場辛苦排隊入場的民眾。

《工作細胞》是由日本漫畫家清水茜所創作的作品，主要講述經擬人化後人體內各種細胞於人體內的日常工作，例如負責物流作業（運送氧氣及二氧化碳）的紅血球和日常警備工作（清除惡菌）的白血球。《工作細胞》在動畫播出後，角色「血小板」以可愛蘿莉形象在社群網路走紅，更吸引不少觀眾注目，其人氣也因此扶搖直上，躍升當期動畫一線人氣作品之一。

長繩麻理亞於 2014 年正式出道，在《三坪房間的侵略者！？》飾演提亞蜜思林・葛雷・佛德賽一角而受到矚目，而後從事不少關於動畫、遊戲的相關配音工作，近期相當受歡迎的作品除了《工作細胞》的血小板外，還有《小林家的龍女僕》的神奈神威（康娜）。

當舞台活動進入現場配音橋段時，長繩麻理亞也迅速整裝與變換心情，成為真正的「血小板」，演出第一集中阻擋紅血球與白血球通關的專業隊長、以及分配「血栓」工作，讓肺炎鏈球菌無法脫逃，幫助白血球消滅雜菌的有力幫手，配音後粉絲們的熱情更是感受到最喜愛的角色再現，更熱情大喊「卡哇伊」，「加油」等支持的鼓勵。

接著活動進入令人期待的簽名，這次不僅有特別裝扮為「白血球」的動畫粉絲，還有親子檔一起裝扮成「血小板」的真粉絲，上台見到長繩麻理亞時，也十分感謝她的演出，更與工作人員分享《工作細胞》動畫播出後，讓孩子用輕鬆愉快的方式學習到專業的醫療知識，對於受傷跌倒的「流血」處理，也非常有幫助，同時讓孩子了解到身體內的複雜工作，更需要注意身體健康等，因此今天認識到真實的血小板，真的非常開心。

這次長繩麻理亞也特別準備了日本進口的抱枕以及桌墊，更熱情附上簽名，要贈送給現場的粉絲，在一陣歡呼聲中，幸運中獎的粉絲也欣喜上台與聲優互動，再次感謝長繩麻理亞的努力，接著粉絲最期待的合照前，也再度感謝今日辛苦裝扮「白血球」與「血小板」的粉絲，感受到大家的支持與熱情，真的非常感動，在一陣掌聲活動圓滿結束。

接著進入聯訪活動，長繩麻理亞首先感謝媒體朋友與粉絲的參與，接著分享了在飾演血小板的過程中，由於認識角色雖然是孩童外表，卻是真正的專業角色，因此演出時除了要呈現角色外表的可愛感，也會特別注意專業的口吻。

而對於「肺炎鏈球菌」特別印象深刻，反派角色們因為演出時要呈現生動而需要經常大喊，真的是非常用心與辛苦，而平時對於「血小板」劇中反戴帽子以及牽手行進等動作，她本人也覺得很可愛而非常喜歡。

長繩麻理亞被問到 2019 年的目標與展望時，她猶豫了半餉，笑說基於個人目標的話希望能早起，至於工作方面則是希望自己的長處能更加強大，並且希望進而去扮演其他角色。