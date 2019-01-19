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《惡魔獵人5》台灣專屬預購特典以及鐵盒珍藏版資訊公開

記者周之鼎／台北報導

由CAPCOM開發，使用遊戲引擎「RE ENGINE」所打造，帥氣風格動作遊戲系列最新作《惡魔獵人5》(デビル メイ クライ 5)，即將於2019年3 月 8 日在PS4、XBOX、PC三平台上市，並宣布將提供繁體中文字幕以及介面（僅亞洲代理版），同時也釋出台灣專屬預購特典以及全球獨家，台灣限定鐵盒珍藏版的相關預購資訊。

《惡魔獵人5》接續系列作劇情，講述魔劍教團事件發生幾年後……一個都市發生突如其來的異變，巨大的樹木貫穿了都市中心，吸血的樹根開始襲擊人們。以擊退惡魔維生的青年Nero以移動式萬能事務所「Devil May Cry」的貨車前往該處，其身旁坐著向他提供武裝用品的自稱「武器職人」──Nico。被踐踏的自尊，被奪走的力量，捨棄了的男人……Nero擁有需要取回的東西。一邊打倒不斷湧出的惡魔，一邊衝進異變發生的旋渦中心的Nero揮舞著愛劍和愛槍，而右手則閃耀著──對惡魔用義手型兵裝。

▲男角色 & 女角色配色包

▲《惡魔獵人5》台灣特典徽章。

《惡魔獵人5》PS4一般版初回DLC特典為男角色 & 女角色配色包（5 位角色的特別配色服裝），台灣獨家預購特典為限量珍藏徽章，建議售價1,790元。《惡魔獵人5》PS4珍藏鐵盒版 包含《惡魔獵人5》亞洲版遊戲軟體、《惡魔獵人5》特製外盒、《惡魔獵人5》台灣獨家Steelbook鐵盒、《惡魔獵人5》特製明信片(六入一組)、初回DLC特典與台灣獨家特典和一般版相同，建議售價新台幣2,290元。




 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：惡魔獵人5PS4PCXBOX特典

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