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艾肯取得《料理次元》代理權　與美食萌娘一同異次元冒險

艾肯取得《料理次元》代理權　與美食萌娘一同異次元冒險（圖／艾肯娛樂提供）

記者樓菀玲／台北報導

艾肯娛樂今日正式宣布，取得由朝露工作室打造的奇幻美食冒險RPG養成手遊《料理次元》在台港澳地區的獨家代理權。宏大的異次元世界觀、豐富策略養成元素、多樣化模擬經營與美食萌娘策略養成等等豐富主打特色，交織出奇幻的美食冒險故事。官方於今日同步曝光本作完整劇情世界觀，揭開奇幻美食冒險的序幕，邀請玩家一同啟動異次元冒險之旅，共同約定於彼方世界裡再次相遇之時。

「食靈」的誕生源自於人們每回精心的「烹飪」之下，酷似人類外表的「食靈」們，擁有著豐富的情感與心靈，並在不為人知的時空下渡過了漫長的時光。料理次元這個異空間並非自然產生，因著有魔法師們夜以繼日的研究，最終創造出以烹飪與異世界相連的途徑，造就出今日所看見的「料理次元」。

艾肯取得《料理次元》代理權　與美食萌娘一同異次元冒險（圖／艾肯娛樂提供）

遊戲世界觀摘要

在某日悠閒的午後時光，當食靈們享受著慵懶而愜意的甜蜜氛圍時，從遠方突如其來傳來陣陣低吼聲劃破了這份祥和，喧嘩吵雜聲相繼竄起，空氣中瀰漫著恐懼的氣息，倏然，渾身散發闇黑物質屬性的「黑暗食靈」毫無預警的竄入料理次元，進行大規模的肆虐與破壞，食靈們眼睜睜看著曾經的家園即將覆窟傾巢，絕望如黑幕降臨籠罩著料理次元。

在遠古時期的料理次元，食靈們也曾遇到相似的危機，食靈們為將黑暗食靈全數封印曾付出巨大的犧牲，但由於現今經濟與人口快速成長，人類世界被浪費的食物不斷增加，在某種機緣下黑暗食靈突破封印、捲土重來，再度大舉入侵料理次元。

艾肯取得《料理次元》代理權　與美食萌娘一同異次元冒險（圖／艾肯娛樂提供）

然而，當絕望與恐懼吞噬著眾食靈時，現存的魔女薇琪與小幽奮不顧身挺出奮力一搏，就是為了將料理次元於滅亡災難中拯救出來！「黑暗食靈……因著人們浪費了食材與料理，導致怨念而產生負面的黑暗魔力，於此誕生的即是黑暗食靈。他們……」小幽頓了頓，不禁打了個冷顫：「這些怪物和食靈還是不相同，它們毫無理性且充滿破壞欲，讓料理次元遇上大危機。」

為此，薇琪從人類世界中召喚熱愛烹飪且與料理有強烈因緣的人類，使其成為能與「食靈」締結契約、賦予食靈能力的特殊存在──「主廚」！每回人們精心的烹飪，就會在料理次元產生神秘的「魔力」，魔力不僅擁有能使願望變成現實的力量，同時也為料理次元內萬事萬物的根源所在。

《料理次元》官方粉絲團於今日正式展開，官方為了歡慶主廚們來到料理次元的世界中，官方粉絲團即日起至2019年2月10日舉辦過年年菜的夢幻好禮抽獎活動。

關鍵字：手機遊戲料理次元料理次元

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