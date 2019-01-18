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7成女網友最想玩情侶副本　想脫魯上「永恆：宿命起源」還能賺百萬！

▲▼手遊，永恆：宿命起源。（圖／EYOUGAME提供）

▲手遊《永恆：宿命起源》百萬公車滿街跑。

圖、文／EYOUGAME提供

手遊《永恆：宿命起源》在10日雙平台正式上線後，不少網友抱持存疑態度詢問過年猜謎活動「玩遊戲，100萬這裡拿」是否為真？！手遊大廠EYOUGAME再次強調，是真的！此次猜謎活動是由第三方權威律師公證，遊戲謎底與100萬台幣獎金一同放置在保險箱當中，杜絕他人經手或竄改，確保遊戲公平與公正性，也歡迎更多玩家加入冒險，賺百萬現金。

《永恆：宿命起源》以畫風精細與整體色彩鮮豔為主，加上流暢的打擊感及華麗的時裝，又祭出百萬現金活動等，馬上掀起手遊玩家們極度關注。許多網友表示，「有獎金一切都好說」、「百萬獎金不知道真假，猜猜看吧」、「遊戲包公車廣告，有新意給推」等言論，成功燃起不少人的企圖心。EYOUGAME表示，在2月10日結果統計前，在百萬現金活動加持下，會有更多冒險者湧入及參與遊戲。

▲▼手遊，永恆：宿命起源。（圖／EYOUGAME提供）

▲手遊《永恆：宿命起源》遊戲內結婚畫面。

《永恆：宿命起源》上市短短一周內，在Android及iOS兩大平台免費遊戲下載排行榜中皆取得好成績，排名與下載數持續看漲，根據業者統計，遊戲內玩家近7成都是女性，主要是以軟萌的Q版角色與唯美畫風受女性青睞，官方也接獲不少女玩家的抱怨：「好誇張，都找不到男玩家進行情侶副本啦！！」，可見想脫魯來《永恆：宿命起源》準沒錯，除了能玩遊戲拿獎金外，還是一款能談戀愛與交朋友的好地方，只能說男性玩家緊來喔！

▲▼手遊，永恆：宿命起源。（圖／EYOUGAME提供）

▲手遊《永恆：宿命起源》遊戲內參加婚禮畫面。

目前「玩遊戲，100萬這裡拿」活動，14日已經在遊戲內率先公布第一個提示，後面還有三個提示會在指定日期陸續公布，分別於1/19、1/26和2/3，最後得獎名單將於2/12中午12點官方平台上公布。在經濟不景氣的環境下，玩遊戲拿獎金也是另類幫助自己加薪的一種方式，希望各位賞金獵人千萬別錯過。

活動網頁>>
http://yhsmqy.eyougame.com/activity/clues
遊戲下載>>
Google Play：https://goo.gl/niwvcu
Apple Store：https://goo.gl/nHu895

關鍵字：手遊情侶副本永恆宿命起源EYOUGAME

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