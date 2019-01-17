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《FGO》宣布參展2019台北電玩展　展場規劃、各區活動曝光

《FGO》宣布參展2019台北電玩展　展場規劃、各區活動曝光（圖／樂聚多提供）

記者樓菀玲／台北報導

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版（中文名：命運－冠位指定，以下簡稱《FGO》繁中版）於日前宣布參加2019台北國際電玩展Taipei Game Show，展出期間為2019年1月25日至1月28日，官方於今日公開展會內容，包含各區活動、限量週邊等相關訊息，讓玩家先睹為快。

在本次展會中，《FGO》繁中版結合遊戲內的限時任務「天魔御伽草子 鬼島」，規劃一系列活動。首先是挑戰鬼之島嶼的「鬼島討伐區」，融合了討伐紅、藍、綠三大惡鬼的遊戲元素，讓御主們在挑戰過程中，享受討伐惡鬼的樂趣。

其次是考驗臨場反應的「鬼島問答區」，將精選出各種類型的機智難題，不止考驗現場臨危不亂的穩定性，也挑戰對遊戲內的驚人記憶力，邀請御主們親臨現場合力完成！當上百道《FGO》大哉問全部解開，將會出現什麼畫面呢？除此之外，御主於活動現場成功答題的當下，更可以隨機獲得不同人氣從者們的造型卡貼。

《FGO》宣布參展2019台北電玩展　展場規劃、各區活動曝光（圖／樂聚多提供）

本次活動現場也特別設置了體驗人氣從者寶具的「寶具還原區」，不僅真實還原茨木童子身後耀眼奪目的鬼火，更將寶具『羅生門大怨起』的鬼之腕實體化，讓前來活動現場的御主們，都能感受到茨木童子帶來的震撼，並可合影留下紀念。

除此之外，還有廣受御主喜愛、以卡池進行英靈召喚的「單抽挑戰區」，以及御主親筆寫上祝福語的「鬼島祈願牆」等精彩區域。

《FGO》宣布參展2019台北電玩展　展場規劃、各區活動曝光（圖／樂聚多提供）

《FGO》宣布參展2019台北電玩展　展場規劃、各區活動曝光（圖／樂聚多提供）

《FGO》宣布參展2019台北電玩展　展場規劃、各區活動曝光（圖／樂聚多提供）

展出期間內，主舞台將規劃每日兩場由「瑪修．基利艾拉特」、「李奧納多．達．文西」、「玉藻前」、「宮本武藏」、「茨木童子」與「清姬」等人氣從者的舞台開場秀，更安排了「風越丸討伐戰」、「聖晶石抽卡賽」以及「英靈猜測賽」等精彩活動。此外，深受御主們喜愛的咕噠子與他的夥伴也將現身與御主同樂。

在本次展會期間，御主們前往主舞台參加風越丸討伐戰、聖晶石抽卡賽以及英靈猜測賽等競賽，就有機會獲得「殘存詩篇紙袋」、「人氣從者造型卡貼」及「FGO 2019英靈召喚桌曆」等限量贈品，前往其他活動區域挑戰關卡，還能夠在現場兌換多款電玩展專屬紀念品。

關鍵字：手機遊戲樂聚多FGO

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