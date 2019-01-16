超萌太鼓頸枕等你！萬代南夢宮公開台北電玩展贈品攻略

記者周之鼎／台北報導

2019台北國際電玩展即將開幕，繼展出遊戲、舞台活動與嘉賓陣容後，台灣萬代南夢宮娛樂今（1/16）日再公佈攤位內豐富的贈獎活動內容，只要完成指定活動就有機會獲得多項電玩展限定好禮。

在台北電玩展展期內，於台灣萬代南夢宮娛樂攤位試玩任一遊戲，便可獲得一張PAC-MAN集章明信片，於當日玩完5款遊戲並集滿戳章，於限定時段內可兌換限量電玩展限定好禮，包括「太鼓之達人給你靠護頸枕」與「PAC-MAN我罩你冷氣毯」。

喜愛《塊魂Encore》的玩家朋友，試玩之後只要出示台灣萬代南夢宮娛樂Facebook官方粉絲專頁或Instagram官方帳號追蹤畫面，還可獲得特製紙膠帶一捲。此外，於《JUMP FORCE》拍照區拍照後上傳至個人Facebook或Instagram，並於本公司官方粉絲專頁按讚或追蹤Instagram官方帳號，便可兌換電玩展限定《JUMP FORCE》原創證件帶一條。

台灣萬代南夢宮娛樂也將於2019台北國際電玩展特別推出限定VIP活動。展期間每日10：30於舞台前開放兌換，前50名幸運玩家將可獲得精美「FUN PASS」一張，並擁有試玩區優先試玩、舞台活動搖滾區優先入席等權利。每日中午12：00將於舞台公開抽出3位幸運得主，更可以獲得2款精選遊戲

▲FUN PASS圖示。

而為了更貼近玩家朋友的需求，本次官方亦規劃了滿意度調查，掃描QRCode並填寫問卷，作答完成後出示台灣萬代南夢宮娛樂官方粉絲專頁、Instagram官方帳號追蹤畫面，便可兌換包含太鼓之達人、鐵拳、塊魂等萬代南夢宮娛樂經典遊戲角色點陣圖版之電玩展限定證件帶一條。

此外，為了更貼近玩家朋友的需求，本次亦規劃了滿意度調查，掃描QRCode並填寫問卷，作答完成後出示台灣萬代南夢宮娛樂官方粉絲專頁、Instagram官方帳號追蹤畫面，便可兌換包含太鼓之達人、鐵拳、塊魂等萬代南夢宮娛樂經典遊戲角色點陣圖版之電玩展限定證件帶一條。另外，玩家亦可在攤位內的商售區選購多款熱銷遊戲；於電玩展期間消費滿NT$2,000，即可獲得「電玩展限定中國風小咚吊飾」一只。