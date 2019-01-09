重量級聲優登台！萬代南夢宮公開台北電玩展豪華舞台陣容

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂於今日公開2019年台北國際電玩展期間舞台活動亮點與來賓陣容，四天共13場不同類型的豐富活動，將由重量級聲優、遊戲開發團隊、知名實況主、遊戲達人將輪番上陣。

首先於1月25日週五，上午揭開序幕的為日本「週刊少年JUMP」出版50周年紀念作《JUMP FORCE》製作人舞台，製作人中島光司將帶領Spike Chunsoft開發團隊成員金子裕幸、角谷佐壽，以實機遊玩對談方式帶來更多、更深入的遊戲資訊！14時，另一備受矚目新作《航海王 尋秘世界》的特別舞台，除請到製作人平田玲展示更多遊戲魅力外，操刀遊戲主題曲及配樂製作的重量級嘉賓──作曲家田中公平老師亦將與台灣玩家朋友分享樂曲的創作祕話。

▲知名作曲家田中公平。

而本次電玩展看點之一、台灣萬代南夢宮娛樂特別規劃的「格鬥舞台」首場比賽則於1月25日下午登場，人氣實況主葉子與格鬥遊戲職業選手石油王將展開大亂鬥遊戲《JUMP FORCE》的精采對決，並將與台下觀眾互動，展開趣味熱血的對戰舞台！

1月26日週六早上，《噬神者》系列IP統括製作人富澤祐介與《噬神者3》製作人富山勇也，將為觀眾講解更多《噬神者3》的遊戲特色以及華麗場景背後的製作甘苦談；下午則為《超級機器人大戰》系列的專屬時段；首先是《超級機器人大戰T》特別舞台，《超級機器人大戰》系列製作人寺田貴信與《超級機器人大戰T》製作人最上頌平，除了介紹遊戲魅力，亦將帶來專屬台灣玩家的獨家情報，而知名聲優檜山修之將親自試玩遊戲，絕對讓現場氣氛更加沸騰。

▲《超級機器人大戰》製作人寺田貴信（左）與《噬神者3》富澤祐介（右）。

1月26日週六16點開始，將舉行事前登錄招募中的手機遊戲《超級機器人大戰DD》特別舞台活動！在本次活動中，《超級機器人大戰》系列製作人寺田貴信和《超級機器人大戰DD》製作人赤井雅俊將介紹關於遊戲的最新資訊！並且，主人公機體「迪達里昂」的設計師大張正己，原創角色「大門惠留」的聲優長久友紀也將作為本次的特別嘉賓登場！將為玩家呈現遊戲製作的幕後花絮、猜謎大會等豐富內容。

▲長久友紀。

1月27日將以神秘新作的特別舞台帶給玩家滿滿驚喜！更有神秘嘉賓蒞臨登場；相關細節預計將於展前公開，敬請期待！下午則是適合闔家同歡、朋友相揪一起玩樂的派對舞台，請到知名實況主6tan、Kazuya、小葵與阿樂四人帶來《少女與戰車 戰車夢幻大會戰 DX》、《太鼓之達人 Nintendo Switch版！》以及《塊魂Encore》接連三場的Nintendo Switch遊戲對戰？

1月28日最終日，豐富的格鬥盛宴即將展開！法國籍知名職業玩家Kayane將蒞臨現場，與劍魂達人575挑戰廣受全球玩家喜愛的《SOULCALIBUR VI》，呈現最華麗細緻的鬥劍場面，並將由知名賽評PAT勳與資深劍魂玩家Kuroha帶來精闢專業的解說。午後，觀眾將可上台挑戰前職業電競選手、人氣遊戲實況主GoDJJ，爭奪《七龍珠FighterZ》的最強戰士之位，格鬥社群名人魯比與鐵馬亦將進行最熱血的戰況分析。

壓軸節目則為《鐵拳7》「Road to EVO Japan」4強決戰，於初賽脫穎而出的玩家將登上萬代南夢宮娛樂舞台，贏得前進「EVO Japan」的門票！初賽及決賽將同步邀請PAT勳、魯比、台灣資深鐵拳遊戲知名玩家Kujo及小函擔綱賽評。



