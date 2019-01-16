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電玩展首次試玩《 凱薩琳FULL BODY》宣布中文化

記者周之鼎／台北報導

台灣SEGA Games在今日的台北電玩展展前會上宣布， PS4獨佔遊戲《凱薩琳FULL BODY》繁體中文版將於2019年春季發售。

《凱薩琳》這款充滿話題性的作品自2011年發售以來， 在全球獲得許多玩家的熱烈支持與回應， 現在由裡到外全面升級為《凱薩琳FULL BODY》 ，嶄新登場。不只是保留了以《真女神轉生》、《女神異聞錄》聞名於世的開發商ATLUS獨樹一格的作品特性，還大幅追加了新遊戲要素，全面升級為「大型話題作品」。

相較於2011年的《凱薩琳》，《凱薩琳FULL BODY》這次的以大人的青澀為主題而獲得眾多好評的冒險模式中，在兩個「凱薩琳」之間左右為難的主角文森特面前，出現了新角色「第3個凱薩琳」！三角關係轉變為更加驚濤駭浪的「四角關係」，大幅追加新劇情・新事件，鋪陳出更加刺激的劇情！另外，動作解謎模式中，關卡數量也大幅增加至500個以上！為了讓更多玩家都能盡情遊玩並享受所有劇情，也追加了難易度選擇、自動遊玩等功能，而且連關卡跳略功能都可以使用，不論是初次遊玩的玩家或是講究耐玩度的玩家，都可以在本次進化後的後戲中獲得極大的滿足感。

台灣SEGA表示，1月25日（五） 起在台北世貿一館舉辦的「 2019台北國際電玩展」 SEGA攤位中，也決定展出《凱薩琳FULL BODY》繁體中文版遊戲，並於現場提供試玩。這將是搶先遊玩到本遊戲的大好機會，玩家可親自到SEGA攤位體驗。

▲▼SEGA本屆電玩展有備而來，準備12款遊戲的試玩以及眾多製作人與玩家面對面活動，此外也將發售日本空運來台的限量周邊商品。

關鍵字：凱薩琳SEGA中文化

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