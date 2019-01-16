ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

火拼Switch！PS4限定十天殺至史上最低價 電玩展再加碼

記者周之鼎／台北報導

還想買PS4卻遲遲未入手的玩家可能是最好的機會了！SIET總經理江口達雄今日在台北電玩展展前記者會上，宣布PS4將進行全台限期10天史無前例的低價，在台北電玩展展場內還再加碼贈送控制器。

PS4特價將從1月25日起至2月3日止限期10天，原價新台幣9.980元的PS4將降價至7,980元，此外再加送一片獨佔強作《漫威：蜘蛛人》，原價新台幣12,980元的PS4 PRO將降價至新台幣10,980元，同樣加送《漫威：蜘蛛人》，玩家相當於現省3,590元。屆時全台PS4簽約經銷店都享同樣特惠。

而在1月25～28日的台北電玩展會場購買PS4或PS4v PRO除了享上述價格外，另外再加贈一隻主機同色無線控制器DualShock 4，可以說是PS4自2013年推出以來從未有過的低價，以更高的效能低於近萬元的Nintendo Switch。此外，「 PS VR超值優惠方案」 也於同期限時限量展開， 以特惠價格提供並贈送獨佔遊戲《ASTRO BOT： RESCUE MISSION》 (中英文合版)乙片。 同步於特約經銷商與2019台北國際電玩展PlayStation攤位販售。


關鍵字：PS4電玩展特價

推薦閱讀

電玩展首次試玩《 凱薩琳FULL BODY》宣布中文化

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館

火拼Switch！PS4限定十天殺至史上最低價 電玩展再加碼

《怪物彈珠》邀AKB宮崎美穗、大家志津香、馬嘉伶參戰電玩展

VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推教育軟體

主打陣營對立手遊　《AxE 背水一戰》事前預約開跑

唯晶數位參戰台北電玩展　《霹靂無雙》展區設計搶先看

《風之國度》迎天空之城資料片改版　宣布參加台北電玩展

經典作品揀便宜！全新PS4精選遊戲雙重包本週發售

大型飛船三創啟航！《新楓之谷》史上最大改版隆重登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

唯晶數位參戰台北電玩展

全新PS4精選遊戲雙重包本週發售

《風之國度》天空之城資料片改版

《新楓之谷》史上最大改版隆重登場

克林的老婆竟然是巨乳妹！

PS4年節殺至史上最低價電玩展再加碼

《高木同學》第二季動畫要來了

《AxE 背水一戰》事前預約開跑

PS4 PRO車禍受損30多台

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

《 凱薩琳FULL BODY》宣布中文化

台灣館規模252攤成電玩展最大館

PS4年節殺至史上最低價電玩展再加碼

《怪物彈珠》邀AKB參戰電玩展

VR互動學英文　HTC VIVE推教育軟體

《AxE 背水一戰》事前預約開跑

唯晶數位參戰台北電玩展

《風之國度》天空之城資料片改版

全新PS4精選遊戲雙重包本週發售

《新楓之谷》史上最大改版隆重登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366