火拼Switch！PS4限定十天殺至史上最低價 電玩展再加碼

記者周之鼎／台北報導

還想買PS4卻遲遲未入手的玩家可能是最好的機會了！SIET總經理江口達雄今日在台北電玩展展前記者會上，宣布PS4將進行全台限期10天史無前例的低價，在台北電玩展展場內還再加碼贈送控制器。

PS4特價將從1月25日起至2月3日止限期10天，原價新台幣9.980元的PS4將降價至7,980元，此外再加送一片獨佔強作《漫威：蜘蛛人》，原價新台幣12,980元的PS4 PRO將降價至新台幣10,980元，同樣加送《漫威：蜘蛛人》，玩家相當於現省3,590元。屆時全台PS4簽約經銷店都享同樣特惠。

而在1月25～28日的台北電玩展會場購買PS4或PS4v PRO除了享上述價格外，另外再加贈一隻主機同色無線控制器DualShock 4，可以說是PS4自2013年推出以來從未有過的低價，以更高的效能低於近萬元的Nintendo Switch。此外，「 PS VR超值優惠方案」 也於同期限時限量展開， 以特惠價格提供並贈送獨佔遊戲《ASTRO BOT： RESCUE MISSION》 (中英文合版)乙片。 同步於特約經銷商與2019台北國際電玩展PlayStation攤位販售。



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