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唯晶數位參戰台北電玩展　《霹靂無雙》展區設計搶先看

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

記者樓菀玲／台北報導

由大霹靂正版授權，唯晶數位耗時2年研發，全球首款結合AR英雄實境、實時操作、幀同步技術的即時競技霹靂手機遊戲《霹靂無雙》，遊戲上線即稱霸iOS、Android雙平台下載榜冠軍寶座。官方表示為感謝玩家熱血支持，今（15）首次公開2019TGS台北國際電玩展展區設計圖，讓玩家搶先一睹無雙風貌。

《霹靂無雙》展區設計以和風華麗的日式競技場，結合經典霹靂布袋戲元素，將遊戲場景真實重現，玩家於展區中將可親身體驗，日系奇幻與真人即時競技的戰鬥快感外，遊戲中獨特「英雄AR」系統也於現場同步展現，實境幻化出多位Cosplay大神，化身霹靂英雄霸氣現身，更邀請知名操偶師、電玩女神DenKa、霹靂英雄們輪番登場，與玩家一起競技同樂，共度熱血沸騰的霹靂時光。

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

由台灣團隊自行研發的手遊大作《霹靂無雙》，以日系華麗風格與競技決鬪為設計概念，並融合霹靂文化精隨、結合嶄新科技呈現，打造無視覺死角的巨型和風擂台，搭配超高的環形螢幕，以四面全開的絕佳視野，讓玩家在毫無遮蔽的情況下，觀賞最刺激的競技團戰及高手炫技。

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

2019年玩家最受矚目的本土遊戲之星《霹靂無雙》，推出後首場大型見面會活動，就於TGS電玩展登場，現場不但將重現華麗競技的絕美風貌外，遊戲也於電玩展期間，推出限定關卡任務活動，挑戰玩家手技，玩家只要到攤位上，完成「霹靂神射手」、「好攝玩家挑戰賽」、「多人競技PK賽」…等任務，即可獲得TGS限定遊戲周邊、霹靂英雄抱枕、稀有虛寶及高價公仔等好禮之外，霹靂英雄、電玩女神DenKa、Cosplay大神也將齊聚一堂，化身「素還真」、「葉小釵」、「蝴蝶君」、「骨簫」…等知名霹靂角色豪氣登場，與霹靂英雄一同競技PK、組隊闖關。

關鍵字：手機遊戲唯晶數位霹靂無雙

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