人氣聲優安野希世乃國際粉絲俱樂部成立 將來台辦見面會

記者周之鼎／台北報導

以《不起眼女主角培育法》的加藤惠以及《超時空要塞Δ》的要·巴卡妮雅等角色，在台灣及亞洲各地而受到注目的日本人氣聲優安野希世乃，今天（1/15）正式成立國際官方FANCLUB，同時宣布4月28日將來台舉辦粉絲見面會。

出生日本宮城縣的安野希世乃，從小便立志成為一名專業聲優為此不斷努力。終於在2009年於電視動畫《魔力充電娘》中嶄露頭角正式以聲優身份出道。2011年在劇場版動畫《絆一擊》演出轟絆，首次擔任主角。2015年在冬季動畫《不起眼女主角培育法》中演出第一女主加藤惠，受到許多人注目躍升知名聲優。更在2017年宣布以歌手身分出道發行自己的首張迷你專輯《淚。》。2018年推出第二張迷你專輯《笑顏。》後所舉辦的巡迴演唱會，3場演出總計吸引了5000人參加。前一陣子還獲選配音演出人氣動畫《光之美少女》系列最新作《Star☆Twinkle 光之美少女》中的天宮愛蓮娜／太陽天使一角。

安野希世乃曾經在去年受到台北國際動漫節邀請來到台灣舉行簽名會，現場親自為粉絲署名，和台灣粉絲有許多交流和互動。由於當時行程緊湊，僅趁著工作空檔品嚐台灣美食及腳底按摩，回日本後對於台灣念念不忘一直很想念台灣的粉絲，當時安野希世乃就表示「希望未來能有更多的機會，藉由動畫的橋樑與更多的粉絲們見面。」安野希世乃一直都把與粉絲的承諾放在心裡同時說到做到，在今年春天櫻花盛開的時節履行和粉絲的約定，將於4月28日再次來到台灣舉辦粉絲見面會。

安野希世乃國際官方FANCLUB命名為「安野希世乃 OFFICIAL GLOBAL FANCLUB 安野家。～Welcome to Kiyonon's Home～」。如名稱一樣，安野希世乃期盼這個FANCLUB能讓加入的每個人感受到如同在自己家裡般的氣氛，是一個能放鬆並且充滿笑容的粉絲俱樂部。加入FANCLUB除了能優先購買安野希世乃相關活動的門票、參加專門為了會員所舉辦的限定活動外，同時也會獲得會員限定周邊、會員限定觀賞的獨家影像…等多種福利。

為了慶祝正式成立國際官方FANCLUB，在這個月加入的粉絲還能獲得首月加入的限定五大特典。其中台灣粉絲的最大福利就是能夠優先申請購買4月28日即將在台北舉辦的粉絲見面會門票！其它還包括參與「MACROSS CROSSOVER LIVE 2019 at 幕張展覽館」的購票資格抽選（限日本國內會員），即將於四月舉辦的首月入會者限定安野家。首次FANCLUB見面會的的購票資格抽選。另外每位入會會員日後還會收到安野希世乃唸出會員自己名字的語音訊息，以及含有安野希世乃訊息的螢幕桌布。以上這些都是要在1月31日前加入國際官方FANCLUB才能得到的福利。

