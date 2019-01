Xbox One X《戰慄深隧：流亡》同捆組開放預購

記者周之鼎/台北報導

台灣微軟宣布「Xbox One X 1TB《戰慄深隧:流亡》Metro Saga 同捆組」即將於 2月22日 上市,全台通路開放預購中,估計零售價NT$15,380 元。「Xbox One X 1TB《戰慄深隧:流亡》Metro Saga 同捆組」內含 Xbox One X 1TB 主機、Xbox 無線控制器、Metro Exodus《戰慄深隧:流亡》和系列前作 Metro 2033 Redux《戰慄深隧》終極版、Metro: Last Light Redux《戰慄深隧:最後曙光》終極版,並加贈 Xbox Live 金會員和「Xbox Game Pass」30 天免費試用資格。

Metro Exodus《戰慄深隧:流亡》是一款由 4A Games 工作室開發、以沉浸式故事為導向的第一人稱射擊遊戲。遊戲改編自俄羅斯小說家 Dmitry Glukhovsky 的暢銷小說,玩家將化身為系列作主角 Artyom,為了前往東方展開全新生活,與其他倖存者一同搭上改裝後的蒸汽火車 Aurora,展開一場驚心動魄的偉大冒險。本作採全新的非線性關卡,玩家將沿著驚悚的主線劇情,體驗高自由度的開放式遊戲內容,並感受日夜光影、四季更迭和動態氣候變化。此外,《戰慄深隧:流亡》支援 Xbox One X 優化,細膩精美的遊戲畫面,將末日後廣闊無垠的俄羅斯荒野刻畫得栩栩如生。

《戰慄深隧:流亡》2 月 15 日即將登場,並將於上市後提供繁體中文更新。「Xbox One X 1TB《戰慄深隧:流亡》Metro Saga 同捆組」將於 2 月 22 日上市,已於各大通路開放預購,估計零售價NT$15,380 元。