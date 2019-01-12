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全球限量500張！ROG推《決勝時刻：黑色行動IV》聯名顯示卡

記者周之鼎／台北報導

ROG玩家共和國宣布全球限量500張的「ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC電競顯示卡」《決勝時刻：黑色行動IV (Call of Duty : Black Ops 4)》聯名版，即日起正式在台上市！

消費者透過隨貨附贈的ASUS代碼刮刮卡，並於2月28日以前至官方活動網站完成登錄，即可獲得遊戲啟動序號。全新ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC《決勝時刻：黑色行動IV》版，外觀結合豐富遊戲元素，並內建NVIDIA顯示晶片，以及強大的電源供應與散熱，最高核心時脈上看1,665MHz，玩家無論於大小征戰都能處於最佳狀態。

此外，ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC《決勝時刻：黑色行動IV》版，另配備可16 + 3相電源、鋁合金電感與固態聚合物電容器，將大幅延長電源壽命，同時還採用較上一代顯示卡增加20%散熱面積的2.7插槽寬度設計，與三組通過IP5X防塵認證的Axial-tech軸向式風扇，可有效散熱、維持系統穩定運作；再加上專為《決勝時刻：黑色行動IV》量身打造的專屬Aura Sync同步燈效，背板上的標誌不僅能在遊戲進入倒數時同步閃爍，亦將於玩家進入水中或「大逃殺」(Blackout)模式時改變燈光顏色增加互動性，營造絢麗奪目的遊戲氛圍。

不過既然是最高階的 RTX 2080 Ti ，價格自然也不便宜，ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC電競顯示卡建議售價為新台幣42,990元。

關鍵字：決勝時刻顯示卡

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