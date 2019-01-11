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《血界戰線》《3月的獅子》主題曲USG樂團來台熱唱　2/23開賣

《3月的獅子》主題曲USG來台熱唱（圖／大鴻藝術提供）

記者樓菀玲／台北報導

知名動畫『血界戰線』、『TIGER & BUNNY』、『舞動青春』、『3月的獅子』等等熱門主題曲創作搖滾樂團UNISON SQUARE GARDEN即將來台演唱。

前年7月曾受邀來台參加台中無懼音樂祭，擔任壓軸實力大受台灣歌迷好評的男子搖滾樂團，在台灣歌迷殷殷期盼之下，今年春天他們又即將強力襲台、帶給大家更豐富精彩的搖滾享受。

UNISON SQUARE GARDEN是由齊藤宏介(Vo, G) 、田淵智也(B) 、鈴木貴雄(Dr)三位成員所組成的搖滾樂團，於2004年7月成軍之後，他們便以東京為中心展開樂團活動。在2006年8月發行第一張迷你專輯「新世界ノート（Shin Sekai Note）」，雖只限於演唱會會場及下北澤HIGHLINE RECORDS中販售，卻創下1,000張完售的驚人佳績。2007年12月他們成功舉辦首場專場演唱會，更勢如破竹地在隔年2008年7月正式出道，並同時發行新單曲「センチメンタルピリオド（Sentimental Period）」。

於2011年5月，UNISON SQUARE GARDEN 為動畫『TIGER & BUNNY』所製作的片頭曲「オリオンをなぞる（Orion wo Nazoru）」甫一發行便廣受各界矚目。之後他們集中精力於全國各地的音樂祭及音樂活動中演出，也曾在NHK 表演廳舉辦大規模的演唱會。
2015年5月，他們發行了動畫『血界戰線』的片尾曲「Sugar Song and Bitter Step」單曲，更於同年7月發行了組團10週年紀念專輯「DUGOUT ACCIDENT」，並舉辦了初次的日本東京武道館單獨演唱會。

2017年2月發行線上單曲「Silent Libre Mirage」，同年8月發行單曲「10% roll, 10% romance」後，更在11月連續兩週發行單曲「Invisible Sensation」以及「fake town baby」。2018年1月24日發行第7張專輯「MODE MOOD MODE」，在3月7日則是發行了電視動畫『3月的獅子』的片頭曲「春が来てぼくら（Haru ga Kite Bokura）」並從4月開始展開日本全國巡迴演唱會。

2019年4月，他們即將挾著驚人氣勢跨海來台舉辦專場演唱會，更是UNISON SQUARE GARDEN 創立史上的一大里程碑！今年春天就來感受如暴風般襲來的UNISON SQUARE GARDEN的音樂能量吧！

UNISON SQUARE GARDEN Live in Taipei 2019

演出日期：2019/4/4 (四)
演出時間：18:00入場 / 19:00開演
演出地點：CLAPPER STUDIO
演出地址：台北市中正區市民大道三段2號 三創生活園區5樓
啟售時間：2019/2/23(六) 中午12:00
購票方式：KKTIX及全台全家便利商店
票　　價：NT$1,800 (全場站席・依序號入場)
主　　辦：大鴻藝術BIG ART
企劃／製作：Sony Music Artists

關鍵字：UNISON SQUARE GARDEN

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