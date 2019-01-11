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回味名作！《FF10》《FF12》重製版登NS將發售中文版

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣布，由Square Enix開發，《FINAL FANTASY》系列兩部知名經典作品《FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster》、《FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE》Nintendo Switch繁體中文版將分別於2019年4月11日及2019年4月25日正式發售。此外，為了紀念Nintendo Switch版的發售，吉田明彥老師特地全新繪製的《FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE》遊戲封面插圖也一併於本日公開。

《FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster》是以感人的故事情節與精美的圖像在《FINAL FANTASY》系列中擁有首屈一指的超高人氣作品：《FINAL FANTASY X》及其正傳續作《FINAL FANTASY X-2》，創下了全球累計銷售量高達1400萬套的紀錄，直至今日也被粉絲們所喜愛的這兩部經典作品，在問世屆滿10周年後以HD重製之姿再次復活與玩家見面。

《FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE》以全球累計銷售610萬套的熱銷作品《FINAL FANTASY》系列第12部作品為基礎，將遊戲整體設計重新構築並進行高畫質重製！充分發揮次世代主機的性能，進一步提升遊戲的影像、音效及遊玩體驗。現正發售的PlayStation 4、Steam 版《FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE》也已創下全球累計銷售100萬套的佳績，本作的好評及人氣可見一斑。

關鍵字：Final FantasyFF10FF12NS

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