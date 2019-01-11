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魔龍寶冠美術班底《十三機兵防衛圈》釋出宣傳預告但疑難產

記者周之鼎／台北報導

ATLUS與Vanillaware共同合作的新遊戲《十三機兵防衛圏》於昨（1/11）日釋出宣傳影片，預計將於3月14日將推出收錄序章的《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》PS4版，屆時也會同步推出繁體中文版本。

《十三機兵防衛圏》由 Vanillaware 工作室的神谷盛治擔任遊戲總監，並由《魔龍寶冠》的美術團隊擔綱開發，以 80 年代左右的日本為舞台，由十三名學生 各自的視點描寫少年少女們的故事。截至目前尚未公開完整世界觀，也讓不少玩家感到相當好奇。

不過《十三機兵防衛圏》似乎在開發上不太順遂，自2015年公開後就陷入了難產狀態，僅在2017年釋出一支預告片，遊戲原訂在2018年推出，不過直到本週才公開今年將推出「序章」版本，也就是遊戲前3個小時的章節（遊戲記錄未來還無法繼承至正式版），推測很可能在開發資金上產生了缺口或是資方無法再接受無止盡的燒錢，必須先推出半成品來回收開發資金。

除了購買《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》的虛擬或實體版外，日本官方也宣布將推出《奧丁領域：里普特拉西爾》和《魔龍寶冠 Pro》廉價版，其中也會附贈《十三機兵防衛圏》的序章，不過目前台灣SEGA尚未公開此兩項商品的推出訊息。中文版《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》採用實體與虛擬販售，實體版包含周邊販售，除了遊戲外還有畫冊、音樂CD以及PS4限定主題。

關鍵字：十三機兵防衛圈PS4

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