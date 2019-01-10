ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

浮盪於紙上的水漾少女　水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出

水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出（圖／d/art提供）

記者樓菀玲／台北報導

d/art力邀插畫新銳佐田鳩子來台參展，其展期將於2019年1月19日至2月17日期間，於d/art畫廊當中展出。在本次展中，粉絲將可以欣賞佐田鳩子如何使用透明水彩表現穿著和服、水手服、洋裝、蘿莉塔裝有著復古又新潮的少女們

1992年東京都出身的佐田鳩子在近年的日本美人畫家中嶄露頭角，並且積極的參與展覽活動。2017年在『この絵描きがすごい！20XX 』系列企劃中被網友們評選為2017年度的優秀畫家，隔年作品也被收錄在「ILLUSTRATION 2018」之中（中譯：日本當代最強插畫：150 位當代最強畫師豪華作品集2018）。

「浮漾」是飄蕩在水上之意，象徵佐田鳩子筆下的少女們透過水彩繪畫飄蕩在畫作之上。『浮漾│佐田鳩子台灣初個展』將於2019年1月19日(六)至2月17日(日)展出，看佐田鳩子如何使用透明水彩表現穿著和服、水手服、洋裝、蘿莉塔裝有著復古又新潮的少女們。

水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出（圖／d/art提供） 水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出（圖／d/art提供）

本次在展覽場內將特別展示佐田鳩子的好友──太楼（たろう）的人形攝影創作，身為人形愛好者的太楼（たろう）長期在網路上分享自己與自己的人形甜蜜的互動寫真攝影，展覽期間會展示其影像寫真。而佐田鳩子本人也會於農曆年前的 1月26 (六)當天來台舉辦簽名會和繪圖示範講座。

浮漾│佐田鳩子台灣初個展

展期：2019年01月19日(六)～2019年02月17日(日)
展場：d/art Taipei 台北市萬華區武昌街二段14號2-3樓
特別展示：太楼/たろう人形攝影創作
入場：100元
※入場即贈展覽明信片乙張
2019年01月25日(五)下午6:30-9:00，三樓展場停止參觀服務

展覽活動
2019年01月26日(日)下午1:00-4:00，佐田鳩子簽名會
2019年01月26日(日)下午6:00-9:00，佐田鳩子繪圖講座
2019年01月11日(五)下午7:00-8:30 ，Wacom繪圖講座│COLA

關鍵字：佐田鳩子

推薦閱讀

PC遊戲平台大戰開打！《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

浮盪於紙上的水漾少女　水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》開放事前登錄

遊戲橘子12月營收達7.9億　2018年度營收141.3億破紀錄

Garena新手遊《極速領域》與MyMusic合作　打造專屬主題曲

智冠科技12月合併營收6.07億元 全年營收達55億元

五月天怪獸領軍！原SMG先發選手、後勤團隊加入TXO戰隊

新年首波改版爆可愛 《爆爆王》X LINE FRIENDS活動開跑

搶攻寒假漫迷市場　台北動漫節這款超狂外套讓你化身桐人

知名聲優、製作人登台 PS預告台北電玩展精彩舞台活動

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

原SMG先發選手加入TXO戰隊

插畫家佐田鳩子初次來台展出

《閃亂神樂》手遊開放事前登錄

橘子2018年度營收141.3億破紀錄

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《英雄聯盟》新英雄賽勒斯曝光

《爆爆王》X LINE FRIENDS活動開跑

台北動漫節1/19開跑

《來自深淵》第二季動畫來了！

最新新聞

《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

插畫家佐田鳩子初次來台展出

《閃亂神樂》手遊開放事前登錄

橘子2018年度營收141.3億破紀錄

G社《極速領域》與MyMusic合作

智冠科技去年全年營收達55億元

原SMG先發選手加入TXO戰隊

《爆爆王》X LINE FRIENDS活動開跑

台北動漫節1/19開跑

PS預告台北電玩展精彩舞台活動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366