浮盪於紙上的水漾少女　水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出

記者樓菀玲／台北報導

d/art力邀插畫新銳佐田鳩子來台參展，其展期將於2019年1月19日至2月17日期間，於d/art畫廊當中展出。在本次展中，粉絲將可以欣賞佐田鳩子如何使用透明水彩表現穿著和服、水手服、洋裝、蘿莉塔裝有著復古又新潮的少女們

1992年東京都出身的佐田鳩子在近年的日本美人畫家中嶄露頭角，並且積極的參與展覽活動。2017年在『この絵描きがすごい！20XX 』系列企劃中被網友們評選為2017年度的優秀畫家，隔年作品也被收錄在「ILLUSTRATION 2018」之中（中譯：日本當代最強插畫：150 位當代最強畫師豪華作品集2018）。

「浮漾」是飄蕩在水上之意，象徵佐田鳩子筆下的少女們透過水彩繪畫飄蕩在畫作之上。『浮漾│佐田鳩子台灣初個展』將於2019年1月19日(六)至2月17日(日)展出，看佐田鳩子如何使用透明水彩表現穿著和服、水手服、洋裝、蘿莉塔裝有著復古又新潮的少女們。

本次在展覽場內將特別展示佐田鳩子的好友──太楼（たろう）的人形攝影創作，身為人形愛好者的太楼（たろう）長期在網路上分享自己與自己的人形甜蜜的互動寫真攝影，展覽期間會展示其影像寫真。而佐田鳩子本人也會於農曆年前的 1月26 (六)當天來台舉辦簽名會和繪圖示範講座。

浮漾│佐田鳩子台灣初個展

展期：2019年01月19日(六)～2019年02月17日(日)

展場：d/art Taipei 台北市萬華區武昌街二段14號2-3樓

特別展示：太楼/たろう人形攝影創作

入場：100元

※入場即贈展覽明信片乙張

2019年01月25日(五)下午6:30-9:00，三樓展場停止參觀服務

展覽活動

2019年01月26日(日)下午1:00-4:00，佐田鳩子簽名會

2019年01月26日(日)下午6:00-9:00，佐田鳩子繪圖講座

2019年01月11日(五)下午7:00-8:30 ，Wacom繪圖講座│COLA