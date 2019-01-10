《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》開放事前登錄

記者周之鼎／台北報導

和信超媒體戲谷分公司今(1/10)日宣布取得由日本發展影音及遊戲軟體等綜合性娛樂事業的Marvelous，以及旗下子公司HONEY∞PARADE GAMES聯手打造的《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》在台灣與港澳地區的獨家代理權，並於即日起同步開放事前登錄。

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》是一款日本原創忍者少女養成戰鬥手遊，主要描述在歷經高度經濟發展與時事變遷的日本社會、不為人知的角落裡仍有忍者存在，無論是善忍還是惡忍，都是以「忍者大師」為最終目標的少女們戰鬥故事，而玩家們即是主控著少女們爭奪忍者大師的培育老師。《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》，同樣擁有豐富的卡片元素，玩家除了透過忍魂轉蛋獲得不同造型的少女卡牌外，還可透過組隊搭配，組成極富個人特色的5人小隊進行回合制戰鬥，其中「LINK技能」的概念即為不同角色的搭配串連，提升一般技能的攻擊威力。

《閃亂》系列中玩家最喜愛的特色之一就是擁有「搖曳」動作的少女們，遊玩起來特別讓人賞心悅目！擔任老師的玩家們可透過忍魂轉蛋，獲得眾多特色的造型卡片，隨自己喜愛組成泳裝、女僕、啦啦隊…等。 《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》繁中版事前登錄即刻展開！即日起預約成功的玩家，將可獲得三重預約好禮，包括：預約即送10枚忍魂，推薦好友忍魂數再加碼，推薦達十人以上者，將可獲得《閃亂》系列FIGURE抽獎機會；整體事前登錄總人數若達標，繁中版營運團隊將再加碼送人氣獎勵，近百枚忍魂將輕鬆到手。