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智冠科技12月合併營收6.07億元 全年營收達55億元

智冠前進2018 ChinaJoy　新作《我的亞瑟王》《無雙之王》亮相（圖／智冠集團提供）

記者周之鼎／台北報導

智冠科技公佈107年12月合併營收607,269仟元，較上月增幅達17%，站上107年度單月最高營收，全年自結合併營收5,520,580仟元。本公司107年起採用IFRS國際財務報導準則第15號公報，旗下數位點數MyCard業務之營收認列由總額認列改採淨額認列，如還原總額法認列則107年12月合併營收為1,530,793仟元，全年自結合併營收15,912,396仟元。

子公司中華網龍旗下手遊《吞食天地M》將於月底參展「2019台北國際電玩展」，除以人氣角色巴豆妖主題打造遊戲經典市集「涿郡夜市」，並同步舉辦「競技慶典」全國大賽，明日（1/11）線上賽搶先開打，總決賽也將前進電玩展精彩對決，農曆春節前夕帶來眾多活動與玩家同樂。而以戀愛交友線上遊戲《戀愛盒子》改編的手遊新作《戀愛盒子M》即將與玩家見面，其中備受玩家喜愛的「房間設計」、「寵物系統」、「打工」、「競技場」、「團隊系統」、「小天使約會」等經典玩法都將原汁原味呈現，帶領玩家重溫心動浪漫的戀愛世界。

代理營運方面，遊戲新幹線旗下線上遊戲《完美世界2 Online》已於本週三（1/9）推出年度重大改版，開放全新職業「羽鋒」、「神機」、黃昏副本新章「重生者狂想曲」以及「師徒系統」等多元玩法。《三國群英傳Online》也將於下週進行改版，開放新PVP地圖「洛陽近郊」與新戰場「討董聯合軍」等遊戲內容，增添遊玩樂趣。此外，為迎接農曆春節假期，遊戲新幹線旗下多款人氣遊戲本月祭出歡慶春節優惠活動，陪伴玩家共度佳節賀新年。

網路行銷媒體子公司一帆數位除了積極拓展數位媒體業務，也將於今年台北電玩展首度跨足電競賽事領域，與台北市電腦公會合作聯手舉辦全新電競賽事《TGS電競星光大道》，策劃多款熱門遊戲競賽項目，並引進各大企業品牌跨界支持，傾力打造高規格、多元化的全民電競星舞台。

金融科技事業群2018年完成合併重要任務後，藍新集團今年將全力衝刺代收代付與電子支付雙核心，穩健擴增現有線上交易規模並逐步打通線下通路，為連鎖店乃至於中小型、微型商店提供All in One多元支付整合系統（AIO），技術整合串聯電子支付、行動支付、電子票證、銀行收單機構等各種支付，解決店家面臨多元支付市場需求的收款困境，建立友善便捷的支付環境，此外，《ezPay簡單付》電子錢包也將積極加入更多合作商店，共同促進行動支付應用與普及。

關鍵字：智冠財報營收

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